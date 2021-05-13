На севере области задержали украинца, который пытался вывезти в Беларусь старинные монеты

В Житомирской области в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники обнаружили три старинные монеты, которые хотели вывезти в Беларусь.
«Старинные монеты пограничники обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковушки« Mazda »в пункте пропуска« Выступовичи ». За рулем авто на выезд из Украины ехал наш соотечественник»
, - информирует Государственная пограничная служба
.
Речь идет о серебряной монете в честь Ф. М. Апраксина, которую российский император Петр I приказал отчеканить за успешную охрану Петербурга. На ней портрет Апраксина и надпись: Царского Величества адмирал Ф. М. Апраксин, а на обороте — изображение флота с надписью: Храня сие не спит, лучше смерть, а не неверность.
А также наградная монета с изображением императрицы Елизаветы Петровны за 1759 год и монета 1856 года с изображением Александра II под названием Коронация Александра II.
За нарушение таможенных правил правоохранители привлекли гражданина Украины к административной ответственности.