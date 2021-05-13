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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 13 » 14:17:35

На севере области задержали украинца, который пытался вывезти в Беларусь старинные монеты

Вчера, 14:17:35 768 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере области задержали украинца, который пытался вывезти в Беларусь старинные монеты

 В Житомирской области в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники обнаружили три старинные монеты, которые хотели вывезти в Беларусь.

«Старинные монеты пограничники обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковушки« Mazda »в пункте пропуска« Выступовичи ». За рулем авто на выезд из Украины ехал наш соотечественник», - информирует Государственная пограничная служба.

Речь идет о серебряной монете в честь Ф. М. Апраксина, которую российский император Петр I приказал отчеканить за успешную охрану Петербурга. На ней портрет Апраксина и надпись: Царского Величества адмирал Ф. М. Апраксин, а на обороте — изображение флота с надписью: Храня сие не спит, лучше смерть, а не неверность.

А также наградная монета с изображением императрицы Елизаветы Петровны за 1759 год и монета 1856 года с изображением Александра II под названием Коронация Александра II.

За нарушение таможенных правил правоохранители привлекли гражданина Украины к административной ответственности.

Тэги: пограничники, монеты, Житомирщина
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 14:45:15, Вчера [Материал]

За провоз металлолома ему ничего не будет, на фото копии монет made in china, кого то не слабо нажухали.

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