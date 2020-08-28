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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 28 » 13:19:10

Находка века! На Житомирщине откопали монеты времен Киевской Руси: им около 1000 лет. ФОТО

Сегодня, 13:25:49 1030 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Находка века! На Житомирщине откопали монеты времен Киевской Руси: им около 1000 лет. ФОТО

 В Житомирской области нашли сокровище национального значения - уникальные монеты Киевской Руси, датируемые 1000-1019 годами. Об этом в Facebook сообщил украинский историк Александр Алфёров.

На серебряных монетах изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузуб у Святополка.

"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! - отмечает Александр Алфёров.

Сребреники случайно нашли в пгт Городница Новоград-Волынского района. 32 монеты передадут в музей.
 

"Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что в совершенно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию - эта находка столетия должна согласно закону быть передана государству. Продолжается передача", - добавил историк.


 








Тэги: Киевская Русь, находка, Житомирщина, монеты
Комментариев: 6
master_zr
1 master (master_zr)   • 14:31:19, Сегодня [Материал]
+5

Чудова новина!
Дуже приємно що житомирщина ввійде в підручники Історії!
Молодці ! приємно що є люди що думають не лише за себе а й за державу та її історію
predi
2 predi (predi)   • 15:41:27, Сегодня [Материал]
0

А у вати до цих пір сприйняття тризубу як Бандерівський атрибут державності.
Недалекі кацапи, ви тепер відчуваєте історічний шлях України, котрий вимірюється віками!
Це ж не бандитське племя орди котрому всього декілька століть і котра всіляко хоче привласнити історію України.
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 16:59:47, Сегодня [Материал]
-3

Ну был Тризуб символом Киевского князя, и что с того? Госдолг, безработицу и бедность это не отменит. Промышленности это не создаст, сельское хозяйство не подымет. Кредиторам плевать на ваши гербы, хоть динозавра там намалюйте.
predi
4 predi (predi)   • 17:13:20, Сегодня [Материал]
+1

Плести можна різну чушь, але якщо бути персоною тіпу осла, то це прийнятно.
Коцапе!
Згідно всіх статистичних даних рівень життя українців вже вище ніж у росіян .
То коли поїдеш підіймать економіку параші, неадекватне?
Atillanta
5 Иванна (Atillanta)   • 17:24:32, Сегодня [Материал]
-3

Это вы всё не мне, а в МВФ расскажите, когда вас на счётчик ставить будут.

Р.S. Только монетки с княжеским гербом показывать не надо - засмеют. Евреи на несколько тысяч лет древнее.
predi
6 predi (predi)   • 17:51:27, Сегодня [Материал]
-1

МВФ на счетчику?
От жеж простофіля не обучений і що аж соромно за тупість.
Про який счетчик йде мова коли борги погашаються більші ніж поточні?
А без счетчика кацапи прозябають і жжуть горькую чекаючи коли прийде пупкін і їх озолотить. Їдь, записуйся на чергу, осел.
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