Находка века! На Житомирщине откопали монеты времен Киевской Руси: им около 1000 лет. ФОТО

В Житомирской области нашли сокровище национального значения - уникальные монеты Киевской Руси, датируемые 1000-1019 годами. Об этом в Facebook сообщил украинский историк Александр Алфёров
.
На серебряных монетах изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузуб у Святополка.
"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!
- отмечает Александр Алфёров.
Сребреники случайно нашли в пгт Городница Новоград-Волынского района. 32 монеты передадут в музей.
"Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что в совершенно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию - эта находка столетия должна согласно закону быть передана государству. Продолжается передача", - добавил историк.
Дуже приємно що житомирщина ввійде в підручники Історії!
Молодці ! приємно що є люди що думають не лише за себе а й за державу та її історію
Недалекі кацапи, ви тепер відчуваєте історічний шлях України, котрий вимірюється віками!
Це ж не бандитське племя орди котрому всього декілька століть і котра всіляко хоче привласнити історію України.
Коцапе!
Згідно всіх статистичних даних рівень життя українців вже вище ніж у росіян .
То коли поїдеш підіймать економіку параші, неадекватне?
Р.S. Только монетки с княжеским гербом показывать не надо - засмеют. Евреи на несколько тысяч лет древнее.
От жеж простофіля не обучений і що аж соромно за тупість.
Про який счетчик йде мова коли борги погашаються більші ніж поточні?
А без счетчика кацапи прозябають і жжуть горькую чекаючи коли прийде пупкін і їх озолотить. Їдь, записуйся на чергу, осел.