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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 1 » 10:51:41

На Житомирщине нашли еще 6 сребреников времен Киевской Руси. ФОТО

Сегодня, 11:05:41 1014 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине нашли еще 6 сребреников времен Киевской Руси. ФОТО

 Неподалеку от поселка городского типа Городница на Житомирщине, где случайно нашли 32 монеты времен Киевской Руси, археологи обнаружили еще 6 сребреников.

Отныне "Городницкое сокровище" сребреников насчитывает 38 монет. Об этом 31 августа заявили в Союзе археологов Украины.

Еще 6 сребреников археологи обнаружили на том же месте, где ранее рыбак нашел монеты.

Когда ученые завершат исследовать монеты, сокровище передадут в спецхранилище Житомирского краеведческого музея. Рыбак, который нашел монеты, по закону должен получить 20% стоимости сокровища.

Как сообщалось, в Житомирской области нашли сокровище национального значения - уникальные монеты времен Киевской Руси. Княжеские знаки на реверсе монет (трезубец и двузубец) свидетельствуют, что клад отчеканили в правление князей Владимира (980 – 1015-е годы) и Святополка Ярополковича (1015 – 1019-е годы).



Тэги: Житомирщина, монеты, находка, Киевская Русь
Комментариев: 10
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 11:39:06, Сегодня [Материал]
+6

Ось вам і герб Київської Русі!
SlavaNibiru
8 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:12:40, Сегодня [Материал]
0

Ви лише сьогодні завдяки цій новині дізналися, що тризуб був династичним символом Володимира?
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 11:57:28, Сегодня [Материал]
-4

Трезубец в качестве символа использовали многие народы!
master_zr
3 master (master_zr)   • 12:12:52, Сегодня [Материал]
+1

якщо використовували - то мають нам за це заплатити
Stiven30
9 Дмитрий (Stiven30)   • 16:42:49, Сегодня [Материал]
0

Ну правильно работать никто не хочет зато все исправно ждут денег в конце месяца а потом со словами та мне же государство должно :))))))))
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:36:42, Сегодня [Материал]
0

Или мы им...
RaID
4 Сергій (RaID)   • 12:33:42, Сегодня [Материал]
+3

Сказали А кажіть і Б... Які народи конкретно? Чи проживали вони на території сучасної України?
Stiven30
7 Дмитрий (Stiven30)   • 12:53:21, Сегодня [Материал]
+1

Та причем тут сразу Украина в индии, греции, в конце концов тот же чингизхаз использовал эту геральдику!
А для тех кто не знает советую посмотреть в нете что как зачем и почему заодно может что то в голове отложиться!

http://topnews.pl.ua/society/2017/03/07/86728.html
Для тех кому лень искать!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 12:49:55, Сегодня [Материал]
+1

копайте дальше
должно быть 30 серебренников
melan
6 melan (melan)   • 12:52:32, Сегодня [Материал]
+5

.... по закону должен получить 20% стоимости сокровища....

ценник этого клада несколько десятков миллионов гривен, что то терзают меня смутные сомнения о получении вознаграждения. Если в бюджете даже не заложены средства на эту статью расходов.
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