На Житомирщине нашли еще 6 сребреников времен Киевской Руси. ФОТО

Неподалеку от поселка городского типа Городница на Житомирщине, где случайно нашли 32 монеты времен Киевской Руси, археологи обнаружили еще 6 сребреников.
Отныне "Городницкое сокровище" сребреников насчитывает 38 монет. Об этом 31 августа заявили в Союзе археологов Украины
.
Еще 6 сребреников археологи обнаружили на том же месте, где ранее рыбак нашел монеты.
Когда ученые завершат исследовать монеты, сокровище передадут в спецхранилище Житомирского краеведческого музея. Рыбак, который нашел монеты, по закону должен получить 20% стоимости сокровища.
Как сообщалось, в Житомирской области нашли сокровище национального значения - уникальные монеты времен Киевской Руси
. Княжеские знаки на реверсе монет (трезубец и двузубец) свидетельствуют, что клад отчеканили в правление князей Владимира (980 – 1015-е годы) и Святополка Ярополковича (1015 – 1019-е годы).
А для тех кто не знает советую посмотреть в нете что как зачем и почему заодно может что то в голове отложиться!
http://topnews.pl.ua/society/2017/03/07/86728.html
Для тех кому лень искать!
должно быть 30 серебренников
ценник этого клада несколько десятков миллионов гривен, что то терзают меня смутные сомнения о получении вознаграждения. Если в бюджете даже не заложены средства на эту статью расходов.