Найденные на Житомирщине тысячелетние монеты отправили в Национальный музей истории

Найденное на Житомирщине уникальное Городницкое сокровище доставили в Национальный музей истории Украины, специалисты которого проведут его исследование.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на директора Житомирского областного краеведческого музея Романа Насонова.
«Для изучения и научной обработки Городницкого сокровища его доставили в Национальный музей истории Украины», - сообщил Насонов.
По его словам, находку должны реставрировать, а затем она вернется в Житомирский краеведческий музей, где хранилась до сих пор. Все исследования и другие работы, связанные с Городницким сокровищем, будут проводиться бесплатно.
Насонов акцентировал, что дальнейшую судьбу уникальной находки и место ее хранения будет решать Министерство культуры и информационной политики.
Напомним, в пгт Городница на Житомирщине местный житель Сергей Комар, копая песок на берегу реки Случь, нашел 32 сребреника времен Киевской Руси
, которые историки считают уникальным сокровищем национального значения. Впоследствии археологи обнаружили там еще 6 сребреников
.