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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Ноябрь » 11 » 17:38:00

Найденные на Житомирщине тысячелетние монеты отправили в Национальный музей истории

Вчера, 18:03:00 547 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Найденные на Житомирщине тысячелетние монеты отправили в Национальный музей истории

 Найденное на Житомирщине уникальное Городницкое сокровище доставили в Национальный музей истории Украины, специалисты которого проведут его исследование. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Житомирского областного краеведческого музея Романа Насонова.
 

«Для изучения и научной обработки Городницкого сокровища его доставили в Национальный музей истории Украины», - сообщил Насонов.


По его словам, находку должны реставрировать, а затем она вернется в Житомирский краеведческий музей, где хранилась до сих пор. Все исследования и другие работы, связанные с Городницким сокровищем, будут проводиться бесплатно.

Насонов акцентировал, что дальнейшую судьбу уникальной находки и место ее хранения будет решать Министерство культуры и информационной политики.

Напомним, в пгт Городница на Житомирщине местный житель Сергей Комар, копая песок на берегу реки Случь, нашел 32 сребреника времен Киевской Руси, которые историки считают уникальным сокровищем национального значения. Впоследствии археологи обнаружили там еще 6 сребреников

Тэги: монеты, клад, Житомирщина, сокровище
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:45:50, Вчера [Материал]

Цікаво Сергій Комар собі хочь лишив парочку монеток? Бо від держави компенсаціі за скарб дочекатись майже не реально.
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