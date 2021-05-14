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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 14 » 16:22:13

В Житомире начался ремонт улицы Рихтера: заменят 1,5 км асфальта и восстановят тротуары. ФОТО

Вчера, 16:22:13 786 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начался ремонт улицы Рихтера: заменят 1,5 км асфальта и восстановят тротуары. ФОТО

 В Житомире начались ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия на улице Святослава Рихтера. В мэрии отмечают, что ремонт проведут от ул. Ивана Кочерги до ул. Льва Толстого.

Общая стоимость работ - 9,427 млн грн. Исполнитель - ЧП «Автомагистраль», с которым КП «УАШ» заключило договор подряда.

Всего заменят 1,5 км дорожного покрытия. Также отремонтируют тротуары улицы, заменят люки и ливневые решетки.

Ремонт улицы Святослава Рихтера планируют закончить до 8 июня.

Как сообщал «Журнал Житомира», ЧП «Автомагистраль», кроме улицы Рихтера, также отремонтирует улицу Хлебную и Жуйко.







Фото: ЖГС
Тэги: улица Рихтера, ремонт дорог, Житомир
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Комментариев: 1
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 17:18:26, Вчера [Материал]

До 8-го июня? Нереально!!!
Дай Аллах, шоб они до осени кончили
СЛАВА УКРАИНЕ, хи-хи-хи
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