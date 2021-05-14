В Житомире начался ремонт улицы Рихтера: заменят 1,5 км асфальта и восстановят тротуары. ФОТО

В Житомире начались ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия на улице Святослава Рихтера. В мэрии отмечают, что ремонт проведут от ул. Ивана Кочерги до ул. Льва Толстого.
Общая стоимость работ - 9,427 млн грн. Исполнитель - ЧП «Автомагистраль», с которым КП «УАШ» заключило договор подряда
.
Всего заменят 1,5 км дорожного покрытия. Также отремонтируют тротуары улицы, заменят люки и ливневые решетки.
Ремонт улицы Святослава Рихтера планируют закончить до 8 июня.
Как сообщал «Журнал Житомира
», ЧП «Автомагистраль», кроме улицы Рихтера, также отремонтирует улицу Хлебную и Жуйко
.
Фото: ЖГС