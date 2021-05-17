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2021
»
Май
»
17
»
09:55:34
Яркие выходные в Житомире: фоторепортаж с улиц города
Вчера, 09:55:34
2154
1
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После долгого карантинного затишья в Житомир вернулись массовые мероприятия. В частности, 15 мая в городе было богатым на яркие события.
Для любителей спорта и активного отдыха в городе открыли долгожданный
скейт-парк
и провели
благотворительный забег
. А в центре, на любимой Михайловской и в сквере Лятошинского, житомиряне праздновали
День Европы
.
Делимся с вами самыми яркими моментами прошедших выходных.
Благотворительный забег «Біжу за життя»
Фото: Житомирська міська рада
Открытие скейт-парка
Фото: Житомирська міська рада
Фото:
Марс тут
День Европы
Фото: Facebook /
Ярослав Веретин
Тэги:
Житомир
,
фоторепортаж
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Комментариев: 1
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melan (
melan
)
• 10:41:46, Вчера
[
Материал
]
......После долгого карантинного затишья в Житомир вернулись массовые мероприятия.....
а что коронавирус уже усё, кончился?? где социальная дистанция, где индивидуальные средства защиты???
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