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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 17 » 09:55:34

Яркие выходные в Житомире: фоторепортаж с улиц города

Вчера, 09:55:34 2154 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Яркие выходные в Житомире: фоторепортаж с улиц города

 После долгого карантинного затишья в Житомир вернулись массовые мероприятия. В частности, 15 мая в городе было богатым на яркие события.

Для любителей спорта и активного отдыха в городе открыли долгожданный скейт-парк и провели благотворительный забег. А в центре, на любимой Михайловской и в сквере Лятошинского, житомиряне праздновали День Европы.

Делимся с вами самыми яркими моментами прошедших выходных.
 

Благотворительный забег «Біжу за життя»


















 

Фото: Житомирська міська рада
 

Открытие скейт-парка

















Фото: Житомирська міська рада








Фото: Марс тут
 

День Европы


























Фото: Facebook / Ярослав Веретин
Тэги: Житомир, фоторепортаж
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:41:46, Вчера [Материал]

......После долгого карантинного затишья в Житомир вернулись массовые мероприятия.....

а что коронавирус уже усё, кончился?? где социальная дистанция, где индивидуальные средства защиты???
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