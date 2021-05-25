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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 25 » 12:23:02

В Житомирской области на недействующем предприятии произошел масштабный пожар. ВИДЕО

Сегодня, 12:23:02 660 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на недействующем предприятии произошел масштабный пожар. ВИДЕО

 Вечером 24 мая жители города Бердичева были напуганы густым черным дымом, который просматривался со всех районов города. Соцсетями начали распространяться фото и видео пожара. Сегодня стало известно, что горело здание на территории недействующего предприятия. К счастью, никто не пострадал.
 

"24 мая в 21:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в недействующем здании бывшего склада мясокомбината в г. Бердичев. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что пламенем охвачена кровля здания на общей площади 200 кв. м", - информирует областное управление Государственной службы Украины по ЧС.

 

Силами бойцов ГСЧС в 22:00 пожар локализован, а в 23:30 ликвидирован.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить 200 кв. м. кровли и перекрытие бывшего склада.

"Угрозы переброски пламени на соседние здания не было, ведь рядом уже ничего построенного ни находилось. Сам недействующий склад собирались сносить. Всего к ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось 5 человек личного состава на 2 пожарных автомобилях", - объясняют спасатели.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. По словам очевидцев, в помещении резали металл.
Тэги: пожар, предприятие, Бердичев
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Комментариев: 1
Yoki
1 Ковальчук Павло Степанович (Yoki)   • 13:30:11, Сегодня [Материал]

Эх Масштабы - ШТАБЫ !!! :) халупа какая-то горит тоже мне, масштабы...
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