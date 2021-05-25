В Житомирской области на недействующем предприятии произошел масштабный пожар. ВИДЕО

"24 мая в 21:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в недействующем здании бывшего склада мясокомбината в г. Бердичев. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что пламенем охвачена кровля здания на общей площади 200 кв. м", - информирует областное управление Государственной службы Украины по ЧС.