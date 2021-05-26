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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 26 » 11:23:33

Из-за аварии в Житомире более 100 домов и 3 детсада все еще без воды

Сегодня, 11:23:33 949 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за аварии в Житомире более 100 домов и 3 детсада все еще без воды

 Бригады водоканала продолжают устранять последствия вчерашней аварии и ликвидируют 20 порывов. Сейчас без водоснабжения остаются 27 многоэтажных домов и 120 частных, а также 3 детских сада.

Об этом сообщает Житомирский городской совет.
 

«Мы столкнулись с вызовом: вследствие повышения давления в сети на наиболее уязвимых участках водопровода вчера произошло более 20 порывов. Наши работники сумели локализовать места всех порывов и мобилизовать бригады, чтобы ночью восстановить целостность трубопроводов на ул. Космонавтов и ул. Зеленой. Сегодня мы работаем над ликвидацией последствий всех аварийных ситуаций. Участок по обслуживанию водопроводных сетей сделает все возможное, чтобы восстановить водоснабжение по всем адресам в течение суток», - говорит директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.


В мэрии отмечают, что к домам, которые имеют проблемы с водоснабжением, подвозят воду.
 

«Аварийная ситуация локализируется и силами коммунальных предприятий. Вчера было проведено специальное совещание ... Максимально приложим усилия для восстановления благоустройства на этих всех объектах. Также проводятся мероприятия по подвозу воды. Сейчас работают два автомобиля, которые подвозят воду к тем домам, в которых проблемы с водоснабжением», - говорит заместитель городского головы Александр Шевчук.


Как сообщал «Журнал Житомира», вечером 25 мая на насосной станции второго подъема произошла авария.
Тэги: авария, без воды, Житомир, водоканал
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Комментариев: 7
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 12:04:36, Сегодня [Материал]

Забавно. А каким образом такое могло произойти? Насосы стали качать сильнее в два раза ? И не сгорели при этом?...Муть какая-то...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:11:49, Сегодня [Материал]

гидроудар...
кстати, может и пресловутые #задвижки поучаствовали. Их же лепят просто так, без проекта и инженерных расчётов.
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 14:23:20, Сегодня [Материал]

Насчет расчетов - сомневаюсь, что в этом проблема . При советах наверняка проект просчитан был, когда меняют просто ставят по номиналу то же самое...но не буду в тему углубляться, не считаю себя специалистом, просто гипотеза, да и ничего это уже не меняет.
Гидроудар надо обеспечить какой-то мощностью и если насос ее выдаст, то не сгорит ли(?). Если не сгорел, то хороший насос поставили...а автоматику не очень.)) И еще : "...можем повторить!" - вполне вариант и интересно что тогда нам скажут.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 15:14:03, Сегодня [Материал]

я всегда мелким удивлялся, когда играли на раскопках, чего трубы криво положены.
у товарища вырывало форсунки полива газона. Он уже и форсунки менял и краны, не помогало. Пришёл чувак, сказал нарисуй на бумажке, как у тебя трубы идут. Посмотрел и сказал - поставь П-образные вставки ту и тут. Товарищ поставил - проблема ушла. Гидравлика щас как магия...
Leonkrot
3 Виктор (Leonkrot)   • 13:51:50, Сегодня [Материал]

они забыли пригласить спецов из Львова
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:00:04, Сегодня [Материал]

Директор водоканала не имеет профильного образования.... он не учился и не знает , что делать.....кроме как отмывать бабки.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 15:18:48, Сегодня [Материал]

да у вас мэр вообще танкист по образованию
и ничё, #мэрроку....
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