Из-за аварии в Житомире более 100 домов и 3 детсада все еще без воды

«Мы столкнулись с вызовом: вследствие повышения давления в сети на наиболее уязвимых участках водопровода вчера произошло более 20 порывов. Наши работники сумели локализовать места всех порывов и мобилизовать бригады, чтобы ночью восстановить целостность трубопроводов на ул. Космонавтов и ул. Зеленой. Сегодня мы работаем над ликвидацией последствий всех аварийных ситуаций. Участок по обслуживанию водопроводных сетей сделает все возможное, чтобы восстановить водоснабжение по всем адресам в течение суток», - говорит директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.
«Аварийная ситуация локализируется и силами коммунальных предприятий. Вчера было проведено специальное совещание ... Максимально приложим усилия для восстановления благоустройства на этих всех объектах. Также проводятся мероприятия по подвозу воды. Сейчас работают два автомобиля, которые подвозят воду к тем домам, в которых проблемы с водоснабжением», - говорит заместитель городского головы Александр Шевчук.