Из-за аварии в Житомире более 100 домов и 3 детсада все еще без воды

«Мы столкнулись с вызовом: вследствие повышения давления в сети на наиболее уязвимых участках водопровода вчера произошло более 20 порывов. Наши работники сумели локализовать места всех порывов и мобилизовать бригады, чтобы ночью восстановить целостность трубопроводов на ул. Космонавтов и ул. Зеленой. Сегодня мы работаем над ликвидацией последствий всех аварийных ситуаций. Участок по обслуживанию водопроводных сетей сделает все возможное, чтобы восстановить водоснабжение по всем адресам в течение суток», - говорит директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.