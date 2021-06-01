Возле «Каменного села» задержали старателей, добывающих янтарь с помощью мотопомпы

На севере Житомирской области вблизи "Каменного села" обнаружили нелегальных старателей, которые добывали янтарь с помощью мотопомпы. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
"Установлено, что 27.05.2021 нелегальные старатели с помощью самодельной мотопомпы и орудий к ней пытались добыть солнечные камни на территории лесного массива, недалеко от с. Рудня-Замысловичская, где ранее активно осуществлялась незаконная добыча янтаря. Обнаружили указанных лиц во время незаконного промысла работники одной из охранных фирм совместно с работниками местного отделения полиции", - информирует ведомство.
По факту незаконной добычи янтаря Коростенской окружной прокуратурой начато уголовное производство (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины).
Мотопомпу и другие орудия для добычи янтаря изъяты и признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.
Нелегальным старателям грозит наказание в виде штрафа от 51 до 170 тыс. грн или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией в доход государства орудий совершения преступления.
Фото: прокуратура