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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 1 » 12:57:00

Возле «Каменного села» задержали старателей, добывающих янтарь с помощью мотопомпы

Сегодня, 12:57:00 511 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле «Каменного села» задержали старателей, добывающих янтарь с помощью мотопомпы

 На севере Житомирской области вблизи "Каменного села" обнаружили нелегальных старателей, которые добывали янтарь с помощью мотопомпы. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.
 

"Установлено, что 27.05.2021 нелегальные старатели с помощью самодельной мотопомпы и орудий к ней пытались добыть солнечные камни на территории лесного массива, недалеко от с. Рудня-Замысловичская, где ранее активно осуществлялась незаконная добыча янтаря. Обнаружили указанных лиц во время незаконного промысла работники одной из охранных фирм совместно с работниками местного отделения полиции", - информирует ведомство.


По факту незаконной добычи янтаря Коростенской окружной прокуратурой начато уголовное производство (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины).

Мотопомпу и другие орудия для добычи янтаря изъяты и признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

Нелегальным старателям грозит наказание в виде штрафа от 51 до 170 тыс. грн или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией в доход государства орудий совершения преступления.

Фото: прокуратура
Тэги: незаконная добыча, Житомирская область, янтарь
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