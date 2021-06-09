Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09 Июня 2021    19:56:45
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 9 » 10:41:37

Шаг вперед и два назад: на житомирской набережной подрядчик перекладывает новую плитку

Сегодня, 10:41:37 2442 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Шаг вперед и два назад: на житомирской набережной подрядчик перекладывает новую плитку

 В Житомире на набережной в городском парке продолжается реконструкция. Еще несколько недель назад казалось, что работы на финишной прямой и зону отдыха успеют открыть к началу лета.

Однако, по информации "suspilne.media", технадзор обнаружил недостатки и заставил подрядчика переложить 400 квадратных метров плитки. Соответственно сместились сроки сдачи объекта в эксплуатацию.
 

"Технадзор сделал замечание подрядной организации и работы по перекладке плитки начались с наступлением теплой погоды в городе. Дополнительно средства за эти работы подрядчику выделяться не будут. Все средства заложены в проектно-сметной документации. Ожидаем, что объект будет сдан без недостатков и мы вместе с ГАСИ введем его в эксплуатацию к середине или к концу июля", - сообщил руководитель управления капитального строительства Житомирского горсовета Вячеслав Глазунов.


Завершить работы по укладке планируют до 5 июля.


 

"Мы здесь сняли около 400 квадратных метров плитки. Основу делаем толще. Ту плитку, которую мы сняли где-то в декабре, мы будем класть назад, ведь она не использовалась. Планируем где-то до 5 июля. То есть, в июле мы закончим всю проезжую часть - по обустройству то, что касается плитки", - говорит Николай Козачок, представитель компании-подрядчика.




Фото: Суспільне


Предыстория


Масштабная реконструкция набережной началась в марте 2019 года. Подрядчиком является ДП "Фаворит ОПТ".

На реконструкцию набережной вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен. В 2020 году на реализацию проекта из Государственного фонда регионального развития было выделено 12,48 млн грн и 1,38 млн грн из местного бюджета.

Работы на объекте должны были завершить еще в 2020 году.
Тэги: реконструкция, Житомир, Набережная
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:25:36, Сегодня [Материал]

Розенблата так прижучили, а как клали плитку "Сан-Франциско", к-рая во многих местах просела, так никто ее и не перекладывал, и вот уже пару лет в таком состоянии она и лежит. Я не фанат Розенблата, но хотелось бы чтобы ко всем был одинаковый подход. Чем та плитка на набережной лучше той, что в городе, по которой каждый день ходят тысячи людей?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus