Шаг вперед и два назад: на житомирской набережной подрядчик перекладывает новую плитку

"Технадзор сделал замечание подрядной организации и работы по перекладке плитки начались с наступлением теплой погоды в городе. Дополнительно средства за эти работы подрядчику выделяться не будут. Все средства заложены в проектно-сметной документации. Ожидаем, что объект будет сдан без недостатков и мы вместе с ГАСИ введем его в эксплуатацию к середине или к концу июля", - сообщил руководитель управления капитального строительства Житомирского горсовета Вячеслав Глазунов.

"Мы здесь сняли около 400 квадратных метров плитки. Основу делаем толще. Ту плитку, которую мы сняли где-то в декабре, мы будем класть назад, ведь она не использовалась. Планируем где-то до 5 июля. То есть, в июле мы закончим всю проезжую часть - по обустройству то, что касается плитки", - говорит Николай Козачок, представитель компании-подрядчика.