Реконструкция продолжается: как сейчас выглядит житомирская набережная. ФОТО

В Житомире продолжаются работы по капитальному ремонту набережной реки Тетерев. Сейчас подрядчик приступил к выполнению работ второй очереди: проводится реконструкция лодочной станции и обустройство территории вокруг.
Проектом первой очереди капитального ремонта было предусмотрено обустройство детской площадки с 7-ю батутами и спортивным комплексом на площади 80 кв. м; обустройство фитнес-зоны на площади 1500 кв. м; обустройство зоны для занятий йогой; строительство амфитеатра со сценой для выступлений на 150 мест; реконструкция существующих беседок и лестниц; создание релакс-сада с посевом газонов и устройством гранитных плит; установка пункта для велопроката; установка 43-х декоративных скамеек на пешеходной дорожке.
Планируется дополнить проект реконструкции обустройством спуска для маломобильных слоев населения.
Напомним, масштабная реконструкция набережной началась в марте 2019 года
. Подрядчиком является ДП "Фаворит ОПТ".
На реконструкцию набережной вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен
. В 2020 году на реализацию проекта из Государственного фонда регионального развития было выделено 12,48 млн грн и 1,38 млн грн из местного бюджета.
ФОТО: Житомирский городской совет