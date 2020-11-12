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Реконструкция продолжается: как сейчас выглядит житомирская набережная. ФОТО

Сегодня, 08:45:33 1113 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция продолжается: как сейчас выглядит житомирская набережная. ФОТО

 В Житомире продолжаются работы по капитальному ремонту набережной реки Тетерев. Сейчас подрядчик приступил к выполнению работ второй очереди: проводится реконструкция лодочной станции и обустройство территории вокруг.

Проектом первой очереди капитального ремонта было предусмотрено обустройство детской площадки с 7-ю батутами и спортивным комплексом на площади 80 кв. м; обустройство фитнес-зоны на площади 1500 кв. м; обустройство зоны для занятий йогой; строительство амфитеатра со сценой для выступлений на 150 мест; реконструкция существующих беседок и лестниц; создание релакс-сада с посевом газонов и устройством гранитных плит; установка пункта для велопроката; установка 43-х декоративных скамеек на пешеходной дорожке.

Планируется дополнить проект реконструкции обустройством спуска для маломобильных слоев населения.

Напомним, масштабная реконструкция набережной началась в марте 2019 года. Подрядчиком является ДП "Фаворит ОПТ".

На реконструкцию набережной вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен. В 2020 году на реализацию проекта из Государственного фонда регионального развития было выделено 12,48 млн грн и 1,38 млн грн из местного бюджета.



ФОТО: Aerial view























ФОТО: Житомирский городской совет
Тэги: реконструкция, благоустройство, Житомир, Набережная
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 10:11:09, Сегодня [Материал]

В который раз новость, а на фото практически все без изменений, т.е. стройкой занимается бригада улиток.
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