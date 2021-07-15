Рекреационный долгострой: когда наконец завершат реконструкцию житомирской набережной

В Житомире до конца августа должны завершить ремонт набережной. На днях в городском парке культуры и отдыха провели выездное заседание бюджетной депутатской комиссии.
На заседание были приглашены представители подрядчика, главный архитектор города и технический надзор, информирует "Суспільне".
Говорили о сложности, которые возникали в процессе реконструкции, а также выясняли, укладывается ли подрядчик в график выполнения работ.
Представительница подрядчика Елена Розенблат говорит, что сейчас работы на завершающем этапе, хотя в процессе пришлось столкнуться со сложностями.
"Например, вот здесь - скала, класть трубу протяженностью 800 метров - это нереально, поэтому пришлось искать новые возможности", - рассказала Елена Розенблат.
На уточняющий вопрос членов комиссии о том, был ли проект слабым, Елена Розенблат ответила, что техническая часть была "сырая".
В ответ главный архитектор города Ольга Бронштейн сказала, что в этой ситуации проектировщики разрабатывали проект согласно технических условий, выданных "Житомирводоканалом".
На объекте работает технический и авторский надзор. Представитель технадзора говорит, что на все замечания подрядчик реагирует и исправляет недостатки.
"Вот перекладывают плитку, потому что она была не совсем качественно положена. Есть еще места, где ее нужно поправить, потому что объективно есть замечания. Но есть замечания - их устраняют. Это строительство, и здесь вопрос всегда. Нет такого строительства, где бы не было вопросов", - рассказал представитель технадзора Виктор Голик.
Общая стоимость выполнения работ - 32 миллиона гривен.
"Конечные сроки по графику выполнения работ, предоставленном подрядной организацией - до конца августа. В принципе, так и планируется. Сейчас работы уже на завершающем этапе. Осталась установка канализационной системы и подключение внешних сетей водоснабжения. Я думаю, за этот месяц все работы будут выполнены", - сообщил глава городского управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.