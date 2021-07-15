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Рекреационный долгострой: когда наконец завершат реконструкцию житомирской набережной

Сегодня, 12:52:54 1020 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рекреационный долгострой: когда наконец завершат реконструкцию житомирской набережной

 В Житомире до конца августа должны завершить ремонт набережной. На днях в городском парке культуры и отдыха провели выездное заседание бюджетной депутатской комиссии.

На заседание были приглашены представители подрядчика, главный архитектор города и технический надзор, информирует "Суспільне".

Говорили о сложности, которые возникали в процессе реконструкции, а также выясняли, укладывается ли подрядчик в график выполнения работ.

Представительница подрядчика Елена Розенблат говорит, что сейчас работы на завершающем этапе, хотя в процессе пришлось столкнуться со сложностями.
 

"Например, вот здесь - скала, класть трубу протяженностью 800 метров - это нереально, поэтому пришлось искать новые возможности", - рассказала Елена Розенблат.


На уточняющий вопрос членов комиссии о том, был ли проект слабым, Елена Розенблат ответила, что техническая часть была "сырая".

В ответ главный архитектор города Ольга Бронштейн сказала, что в этой ситуации проектировщики разрабатывали проект согласно технических условий, выданных "Житомирводоканалом".
 

На объекте работает технический и авторский надзор. Представитель технадзора говорит, что на все замечания подрядчик реагирует и исправляет недостатки.
 

"Вот перекладывают плитку, потому что она была не совсем качественно положена. Есть еще места, где ее нужно поправить, потому что объективно есть замечания. Но есть замечания - их устраняют. Это строительство, и здесь вопрос всегда. Нет такого строительства, где бы не было вопросов", - рассказал представитель технадзора Виктор Голик.


Общая стоимость выполнения работ - 32 миллиона гривен.
 

"Конечные сроки по графику выполнения работ, предоставленном подрядной организацией - до конца августа. В принципе, так и планируется. Сейчас работы уже на завершающем этапе. Осталась установка канализационной системы и подключение внешних сетей водоснабжения. Я думаю, за этот месяц все работы будут выполнены", - сообщил глава городского управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.


Предыстория


Масштабная реконструкция набережной началась в марте 2019 года. Подрядчиком является ДП "Фаворит ОПТ".

На реконструкцию набережной вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен.

Работы на объекте должны были завершить еще в 2020 году.
Тэги: Набережная, реконструкция, Житомир
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:33:16, Сегодня [Материал]

2 года стройка века. Еще в прошлом году Розенблат рассказывала, что вот-вот, на финишной прямой уже. Сейчас опять на финишной. Если и к концу августа закончат, то осень-зима простой, а там новые проблемы повсплывают (возможно). В общем, весна-лето сезон прошел без зоны отдыха.

Удивляет лишь то, что так прискипливо к Розенблату пристают, а на другие проекты глаза закрывают. Что-то супер-пупер плитку из Сан-Франциско никто не перекладывал, хотя нареканий было много изначально, и до сих пор все без изменений.
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