Рекреационный долгострой: когда наконец завершат реконструкцию житомирской набережной

"Вот перекладывают плитку, потому что она была не совсем качественно положена. Есть еще места, где ее нужно поправить, потому что объективно есть замечания. Но есть замечания - их устраняют. Это строительство, и здесь вопрос всегда. Нет такого строительства, где бы не было вопросов", - рассказал представитель технадзора Виктор Голик.