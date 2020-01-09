В Житомире работники подрядной организации, несмотря на зимний сезон, активно продолжают реконструкцию набережной в парке имени Гагарина.
Согласно сообщению сайта "Перший Житомирський
", сегодня подрядчик проводит работы по реконструкции главной лестницы, обустройству спортивных зон.
Также уже привезены тренажеры, скоро начнется их установка.
Ранее подрядчик работал над беседками, зоной отдыха и монтажом конструкций, которые летом будут защищать житомирян от жары.
Напомним, на реконструкцию набережной
вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен
. Стоимость первой очереди реконструкции оценивается в 33,6 млн гривен
.
ФОТО: "Перший Житомирський"
Реконструкция продолжается: как сейчас выглядит житомирская набережная. ФОТО