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2020 » Январь » 917:07:13

Реконструкция продолжается: как сейчас выглядит житомирская набережная. ФОТО

Вчера, 17:17:13 3115 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция продолжается: как сейчас выглядит житомирская набережная. ФОТО

 В Житомире работники подрядной организации, несмотря на зимний сезон, активно продолжают реконструкцию набережной в парке имени Гагарина.

Согласно сообщению сайта "Перший Житомирський", сегодня подрядчик проводит работы по реконструкции главной лестницы, обустройству спортивных зон.

Также уже привезены тренажеры, скоро начнется их установка.

Ранее подрядчик работал над беседками, зоной отдыха и монтажом конструкций, которые летом будут защищать житомирян от жары.

Напомним, на реконструкцию набережной вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен. Стоимость первой очереди реконструкции оценивается в 33,6 млн гривен.
 
























ФОТО: "Перший Житомирський"
Тэги: реконструкция, Набережная, Житомир
Комментариев: 5
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 18:24:33, Вчера
0

Велодорожка где? А её нет , а бабло попиляли)))
Vvvetal
2 Vetal (Vvvetal)   • 19:44:25, Вчера
+4

за останні 25 років перший ремонт в парку
Hasan
3 Олександр (Hasan)   • 23:04:33, Вчера
-6

Бабла просто стало значительно больше - вот даже в мороз пилят и гребут.
Vvvetal
4 Vetal (Vvvetal)   • 00:18:57, Сегодня
+6

в житомире стали нефть добывать или еще что-то что дало многократный прирост бюджета?
Рашатумбай
5 Александр (Рашатумбай)   • 10:23:49, Сегодня
-1

Слава Богу, що в нас нафти нема, бо контрасти були б ще більшими.
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