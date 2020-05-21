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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 21 » 14:25:37

Мэр проверил, как продвигаются работы по реконструкции житомирской набережной. ФОТО

Сегодня, 14:48:29 955 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр проверил, как продвигаются работы по реконструкции житомирской набережной. ФОТО

 Городской голова Житомира вместе с советником и представителями подрядчика посетили набережную реки Тетерев, чтобы проверить, как продвигаются работы по реконструкции.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Подрядчик приступил ко второму этапу - строительству лодочной станции. В первую очередь стоит задача открыть саму набережную, чтобы летом она уже была доступна для житомирян", - отметил Сергей Сухомлин.

Мэр добавил, что параллельно с работами на набережной, осуществят ряд мероприятий в самом парке, в частности: очистят от кустарников склоны, срежут сухие деревья, высадить новые растения.

Напомним, прокуратура заявляет, что городской совет неправомерно заключил договор с подрядчиком, который проводит реконструкцию набережной.



































Тэги: Набережная, реконструкция, Житомир
Комментариев: 3
master_zr
1 master (master_zr)   • 15:13:47, Сегодня [Материал]
0

Житомирян дуже цікавить проект Сухомлина який передбачав зєднати парк Гагаріна з гідропарком пішохідною доріжкою по берегу р. Тетерів

Цей проект був би якісним проривом і суттєво би покращив комфорт житомирян якіб не цуралися свого міста де немає куди гостей повести і за який соромно.

Дуже хочеться бачити мера який би обіцяв і виконував обіцянки а не загравав би з електоратом ( типу давайте побудуємо гірськолижні траси за мостом в Парку Гагарина)
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:18:50, Сегодня [Материал]
+3

"якіб не цуралися свого міста де немає куди гостей повести і за який соромно." Комплекс меншовартості - наше все.)))
Житич
3 Василий (Житич)   • 16:32:12, Сегодня [Материал]
-3

Это была бы вело дорожка, так как пешком с парка Шодуара до Гидропарка и обратно, будет не менее 15 км. что не каждому под силу.
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