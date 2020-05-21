Мэр проверил, как продвигаются работы по реконструкции житомирской набережной. ФОТО

Городской голова Житомира вместе с советником и представителями подрядчика посетили набережную реки Тетерев, чтобы проверить, как продвигаются работы по реконструкции.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook
.
"Подрядчик приступил ко второму этапу - строительству лодочной станции. В первую очередь стоит задача открыть саму набережную, чтобы летом она уже была доступна для житомирян"
, - отметил Сергей Сухомлин.
Мэр добавил, что параллельно с работами на набережной, осуществят ряд мероприятий в самом парке, в частности: очистят от кустарников склоны, срежут сухие деревья, высадить новые растения.
Напомним, прокуратура заявляет, что городской совет неправомерно заключил договор с подрядчиком
, который проводит реконструкцию набережной.
Цей проект був би якісним проривом і суттєво би покращив комфорт житомирян якіб не цуралися свого міста де немає куди гостей повести і за який соромно.
Дуже хочеться бачити мера який би обіцяв і виконував обіцянки а не загравав би з електоратом ( типу давайте побудуємо гірськолижні траси за мостом в Парку Гагарина)