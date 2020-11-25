Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 25 » 17:53:07

Люди с инвалидностью и мамы с колясками не могут спуститься к набережной: мэрия планирует установить лифт

Сегодня, 18:03:04 828 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Люди с инвалидностью и мамы с колясками не могут спуститься к набережной: мэрия планирует установить лифт

 В парке Гагарина неторопливо, но все же продолжаются работы по капремонту набережной реки Тетерев. Зона отдыха постепенно приобретает проектный вид и житомиряне уже довольно активно там гуляют.

Однако, есть серьезная проблема - обновленную зону отдыха от парка отделяют несколько сотен ступенек. Крутой склон не позволяет оборудовать пандусы, а поэтому маломобильные слои населения физически не могут спуститься к набережной.

В городском совете уверяют, что работают над решением этой проблемы, в частности возможна установка лифта.
 

"Когда готовился проект, мы даже ездили на винницкий завод, который производит различные аттракционы. И они рассчитывали нам стоимость фуникулера, чтобы можно было организовать спуск на набережную. Но стоимость будет примерно более 5 миллионов гривен. Еще мы рассматривали вопрос лифтов. И как раз этот вариант абсолютно возможен. Например, в Европе у эстакад и переходов есть лифты и они обеспечивают доступ к объектам, где есть перепад высоты. Это возможно, но это уже будет третья очередь", - рассказал в комментарии изданию Житомир инфо мэр города Сергей Сухомлин.




Также городской голова Житомира сообщил, почему замедлились темпы работ и какие недостатки должна исправить компания-подрядчик.
 

"Там еще много чего нужно переделывать. Я последний раз там был в эту субботу (21 ноября - ред.). Нужно еще перекладывать плитку, которая не очень качественно в некоторых местах уложена. Но в целом работы продолжаются. Задержка, если говорить объективно, есть и с финансированием. Мы ждем перераспределения средств субвенции на соцэкономразвитие. Буквально вчера была информация, что средства уже перераспределили. Мы рассчитывали на 10 миллионов на набережную и сейчас ждем эти средства. Мы не платили подрядчикам, поэтому они часть работ выполняли за собственные деньги. Думаю, после поступления средств темпы будут быстрее", - отметил Сергей Сухомлин.


Сейчас на объекте продолжаются работы по укладке плитки, через которую, по замыслу, должна прорастать трава, а также строительные работы вблизи лодочной станции.

Тэги: Житомир, Набережная, реконструкция, Лифт
Комментариев: 3
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 19:52:53, Сегодня [Материал]
+1

Уже представляю, как малолетняя кугутня на лифте будет рассекать:)
RaID
2 Сергій (RaID)   • 22:01:26, Сегодня [Материал]
+2

Невже за ці лями не можна було одразу передбачити банальну доріжку лабіринтом щоб кут був не різкий? Це рішення навіка і не ламається як ліфти, да і вандалів боїться менше. Нам що хочеться завжди шукати самий важкий варіант?
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 22:54:15, Сегодня [Материал]
0

Мэру личный самолет надо же заправлять
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