Люди с инвалидностью и мамы с колясками не могут спуститься к набережной: мэрия планирует установить лифт

"Когда готовился проект, мы даже ездили на винницкий завод, который производит различные аттракционы. И они рассчитывали нам стоимость фуникулера, чтобы можно было организовать спуск на набережную. Но стоимость будет примерно более 5 миллионов гривен. Еще мы рассматривали вопрос лифтов. И как раз этот вариант абсолютно возможен. Например, в Европе у эстакад и переходов есть лифты и они обеспечивают доступ к объектам, где есть перепад высоты. Это возможно, но это уже будет третья очередь", - рассказал в комментарии изданию Житомир инфо мэр города Сергей Сухомлин.

"Там еще много чего нужно переделывать. Я последний раз там был в эту субботу (21 ноября - ред.). Нужно еще перекладывать плитку, которая не очень качественно в некоторых местах уложена. Но в целом работы продолжаются. Задержка, если говорить объективно, есть и с финансированием. Мы ждем перераспределения средств субвенции на соцэкономразвитие. Буквально вчера была информация, что средства уже перераспределили. Мы рассчитывали на 10 миллионов на набережную и сейчас ждем эти средства. Мы не платили подрядчикам, поэтому они часть работ выполняли за собственные деньги. Думаю, после поступления средств темпы будут быстрее", - отметил Сергей Сухомлин.