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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 6 » 16:17:17

Житомирская набережная постепенно приобретает законченный вид. ФОТО

Вчера, 16:32:17 2298 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская набережная постепенно приобретает законченный вид. ФОТО

 Житомирская набережная в городском парке Гагарина все больше становится похожей на ранее представленные эскизы. Зону отдыха уже украшают зеленые насаждения, фонари с необычным дизайном, обновленные беседки и лестницы.

Строительные работы должны были закончиться в июле, впрочем подрядчик называет уже другую дату, сообщает сайт Житомир инфо.

ФОТО: Заметки о Житомире
   

«У нас по договору до конца года (должны быть завершены работы - ред.), но мы перед собой ставили приоритет до конца лета полностью сделать, реализовать проект. За июнь мы доработали Шодуаровскую лестницу, доложили каменную скалу и устранили недостатки. Также установили внешние сети, светильники, так же подземную инженерию заложили. Все сопутствующие материалы, вся грязь, все в колодцах - почистили. По лодочной станции: там изменили высоты, что привело к увеличению объема работ и материалов. Сделали коробку, ребята устроят железобетонный армопояс, будем плитами перекрытие делать, а потом уже крыша», - говорит директор компании «Фаворит ОПТ» Николай Козачок.




Из масштабных работ осталось покрытие дороги вдоль набережной.
 

«Мы уже начали демонтаж дороги с крайней точки опоры, у лодочной станции. Снимаем сейчас асфальт и завозятся сыпучие материалы, то есть щебень - все что по технологии, по спецификации - и будем класть дорогу. Будут устанавливать болард при въезде, который поднимается с земли. Ну и все замечания, возможно, что-то где-то подправить, возможно, у заказчика какие-то замечания, недостатки», - рассказывает Николай Козачок.






Также в августе планируется завершить обустройство амфитеатра и установить скамейки. По словам представителя подрядной фирмы, строителям придется снова красить беседки.
 

«Под каждым теневым навесом будут установлены скамейки, они у нас закуплены. Сейчас не устанавливаем, потому что молодежь у нас небрежно относится к вещам. Мы в конце, когда будем сдавать объект, будем красить, перекрашивать, потому что сделали беседки - походили, потоптали, разрисовали», - говорит директор компании «Фаворит ОПТ» Николай Козачок.


В завершение набережную планируют украсить несколькими деревьями.



ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Набережная, реконструкция, Житомир
Комментариев: 2
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 19:20:23, Вчера [Материал]
+1

Дай Аллах, чтобы наши сверхсознательные граждане и гражданки не поломали, не побили, не загадили таки усё хором
RaID
2 Сергій (RaID)   • 19:25:11, Вчера [Материал]
+2

Альтанка вже розмальована печерними людьми і треба перефарбовувати.
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