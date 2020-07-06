Житомирская набережная постепенно приобретает законченный вид. ФОТО

ФОТО: Заметки о Житомире

«У нас по договору до конца года (должны быть завершены работы - ред.), но мы перед собой ставили приоритет до конца лета полностью сделать, реализовать проект. За июнь мы доработали Шодуаровскую лестницу, доложили каменную скалу и устранили недостатки. Также установили внешние сети, светильники, так же подземную инженерию заложили. Все сопутствующие материалы, вся грязь, все в колодцах - почистили. По лодочной станции: там изменили высоты, что привело к увеличению объема работ и материалов. Сделали коробку, ребята устроят железобетонный армопояс, будем плитами перекрытие делать, а потом уже крыша», - говорит директор компании «Фаворит ОПТ» Николай Козачок.

«Мы уже начали демонтаж дороги с крайней точки опоры, у лодочной станции. Снимаем сейчас асфальт и завозятся сыпучие материалы, то есть щебень - все что по технологии, по спецификации - и будем класть дорогу. Будут устанавливать болард при въезде, который поднимается с земли. Ну и все замечания, возможно, что-то где-то подправить, возможно, у заказчика какие-то замечания, недостатки», - рассказывает Николай Козачок.

«Под каждым теневым навесом будут установлены скамейки, они у нас закуплены. Сейчас не устанавливаем, потому что молодежь у нас небрежно относится к вещам. Мы в конце, когда будем сдавать объект, будем красить, перекрашивать, потому что сделали беседки - походили, потоптали, разрисовали», - говорит директор компании «Фаворит ОПТ» Николай Козачок.

ФОТО: Житомир инфо