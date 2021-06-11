В Житомире латают ямы вдоль трамвайных путей. Водители говорят, что асфальт продержится несколько недель

В Житомире коммунальщики ямочным ремонтом отремонтировали асфальтовое покрытие вдоль трамвайных путей по улице Бориса Тена.
Таким же способом планируют ремонтировать асфальтовое покрытие по улице Небесной Сотни, информирует "Суспільне".
"В настоящее время была проведена забивка аварийно-опасных ям, так как машины попадают туда, переезжая пути. Поэтому мы решили выполнить именно такие работы и забить ямы ямочным ремонтом", - говорит Юрий Собченко, главный инженер КП "Управління автомобільних шляхів".
Водители говорят, что такой ремонт неэффективен, эксперты - что лучше положить брусчатку.
"Это ремонт на две недели, так как при первом дожде их повыбивает. Нужно ехать потихоньку, потому что дорога очень плохая, но ехать приходится. Стараемся обходить эту часть участка", - отметил водитель Анатолий.
По словам члена городской комиссии по безопасности движения Романа Кравчука, вопрос с ремонтом дорожного полотна под трамвайными путями существует уже не первый год и к его решению нужно подходить системно.
"Как по мне, то эта улица является ярким примером. Значительных капиталовложений здесь не требуется. Необходимо с каждой стороны от путей по сантиметров 20-30 положить брусчатку и это, по моему мнению, решит вопрос с быстрым разрушением асфальтового полотна", - сказал Роман Кравчук.