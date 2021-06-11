В Житомире латают ямы вдоль трамвайных путей. Водители говорят, что асфальт продержится несколько недель

"В настоящее время была проведена забивка аварийно-опасных ям, так как машины попадают туда, переезжая пути. Поэтому мы решили выполнить именно такие работы и забить ямы ямочным ремонтом", - говорит Юрий Собченко, главный инженер КП "Управління автомобільних шляхів".

"Как по мне, то эта улица является ярким примером. Значительных капиталовложений здесь не требуется. Необходимо с каждой стороны от путей по сантиметров 20-30 положить брусчатку и это, по моему мнению, решит вопрос с быстрым разрушением асфальтового полотна", - сказал Роман Кравчук.