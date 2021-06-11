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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 11 » 11:49:27

В Житомире латают ямы вдоль трамвайных путей. Водители говорят, что асфальт продержится несколько недель

Вчера, 11:49:27 1351 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире латают ямы вдоль трамвайных путей. Водители говорят, что асфальт продержится несколько недель

 В Житомире коммунальщики ямочным ремонтом отремонтировали асфальтовое покрытие вдоль трамвайных путей по улице Бориса Тена.

Таким же способом планируют ремонтировать асфальтовое покрытие по улице Небесной Сотни, информирует "Суспільне".
 

"В настоящее время была проведена забивка аварийно-опасных ям, так как машины попадают туда, переезжая пути. Поэтому мы решили выполнить именно такие работы и забить ямы ямочным ремонтом", - говорит Юрий Собченко, главный инженер КП "Управління автомобільних шляхів".


Водители говорят, что такой ремонт неэффективен, эксперты - что лучше положить брусчатку.

"Это ремонт на две недели, так как при первом дожде их повыбивает. Нужно ехать потихоньку, потому что дорога очень плохая, но ехать приходится. Стараемся обходить эту часть участка", - отметил водитель Анатолий.

По словам члена городской комиссии по безопасности движения Романа Кравчука, вопрос с ремонтом дорожного полотна под трамвайными путями существует уже не первый год и к его решению нужно подходить системно.
 

"Как по мне, то эта улица является ярким примером. Значительных капиталовложений здесь не требуется. Необходимо с каждой стороны от путей по сантиметров 20-30 положить брусчатку и это, по моему мнению, решит вопрос с быстрым разрушением асфальтового полотна", - сказал Роман Кравчук.

 
Тэги: ремонт дорог, Житомир
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Комментариев: 6
radio-fan-zt
1 зяблик (radio-fan-zt)   • 13:04:50, Вчера [Материал]

Плавающий асфальт, многотонный трясущийся трамвай, правду говорят, пару недель и отвалиться. Было предложение убрать трамвай и по этому маршруту пустить автобус, асфальт целый, не нужно машинам скакать через рельсы, в домах поблизости не трескаються стены!
Вано
2 Вано (Вано)   • 13:40:28, Вчера [Материал]

Чтобы трамвай не трясся, нужно проводить ремонт трамвайного полотна. а не заменять его на шинокопытный транспорт.
radio-fan-zt
4 зяблик (radio-fan-zt)   • 15:18:48, Вчера [Материал]

А трамвай что лучше, (комфортнее) "шинокопытного"!?
Вано
6 Вано (Вано)   • 20:02:17, Вчера [Материал]

Все плюсы и минусы трамвая можно найти в интернете, заодно можете посмотреть сколько трамвайных систем открылось в мире. Ознакомившись с этой информацией Вы можете составить своё мнение о том какой транспорт лучше в какой ситуации.
dodo
3 No Name (dodo)   • 15:18:07, Вчера [Материал]

нужно вдоль полотна положить булыжники как на отрезке дороги вдоль бот сада и не будет гемороя)
radio-fan-zt
5 зяблик (radio-fan-zt)   • 15:57:31, Вчера [Материал]

Или безшумные рельсы на резиновые демпферы и плоскую брущатку рядом, как в Львове.
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