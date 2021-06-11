До конца 2022 года сотни сел на Житомирщине подключат к оптическому интернету

Кабмин утвердил распределение финансирования для 670 территориальных громад на реализацию проекта «Интернет-субвенция» - подключение к оптическому интернету более 3 тыс. сел. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры
.
На реализацию инициативы бюджетом предусмотрено 483,8 млн гривен, 38,2 млн из которых получила Житомирщина.
«Громады, прошедшие отбор, получат деньги из госбюджета, затем проведут прозрачный тендер, после чего провайдеры начнут строить сеть», - отмечают в министерстве.
В Житомирской области
к оптическому интернету будут впервые подключены 340 сел, в которых почти 1000 соцобъектов.
Среди них:
- 104 школы и 91 детский сад;
- 269 медицинских учреждений;
- 153 библиотеки;
- 291 дом культуры.
Кроме того, для каждого из них будет обеспечено покрытие Wi-Fi-сети.
Всего более 80 000 жителей Житомирской области получат возможность впервые подключиться к оптическому интернету. Проект должны реализовать до конца 2022 года.