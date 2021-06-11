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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 11 » 15:21:08

До конца 2022 года сотни сел на Житомирщине подключат к оптическому интернету

Вчера, 15:21:02 475 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца 2022 года сотни сел на Житомирщине подключат к оптическому интернету

 Кабмин утвердил распределение финансирования для 670 территориальных громад на реализацию проекта «Интернет-субвенция» - подключение к оптическому интернету более 3 тыс. сел. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

На реализацию инициативы бюджетом предусмотрено 483,8 млн гривен, 38,2 млн из которых получила Житомирщина.
 

«Громады, прошедшие отбор, получат деньги из госбюджета, затем проведут прозрачный тендер, после чего провайдеры начнут строить сеть», - отмечают в министерстве.


В Житомирской области к оптическому интернету будут впервые подключены 340 сел, в которых почти 1000 соцобъектов.

Среди них:
 
  • 104 школы и 91 детский сад;
  • 269 ​​медицинских учреждений;
  • 153 библиотеки;
  • 291 дом культуры.

Кроме того, для каждого из них будет обеспечено покрытие Wi-Fi-сети.

Всего более 80 000 жителей Житомирской области получат возможность впервые подключиться к оптическому интернету. Проект должны реализовать до конца 2022 года.



Тэги: Житомирская область, интернет
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