Как в Житомире отпразднуют 25-ю годовщину Конституции: программа мероприятий

28 июня в Житомире будут праздновать День Конституции Украины. Традиционно по случаю праздника по улицам города пройдет патриотическое шествие.
Об этом говорится в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте
городского совета 15 июня.
Также по случаю праздника на улице Михайловской устроят фотозоны, выставки, городок мастеров. Планируется выступление ансамблей "Сонечко" и "Родослав".
На площади Королёва состоится праздничный концерт, а в летнем театре "Ракушка" организуют показ документальных фильмов.
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