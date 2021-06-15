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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 15 » 15:43:26

Как в Житомире отпразднуют 25-ю годовщину Конституции: программа мероприятий

Сегодня, 15:43:26 396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как в Житомире отпразднуют 25-ю годовщину Конституции: программа мероприятий

 28 июня в Житомире будут праздновать День Конституции Украины. Традиционно по случаю праздника по улицам города пройдет патриотическое шествие.

Об этом говорится в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета 15 июня.

Также по случаю праздника на улице Михайловской устроят фотозоны, выставки, городок мастеров. Планируется выступление ансамблей "Сонечко" и "Родослав".

На площади Королёва состоится праздничный концерт, а в летнем театре "Ракушка" организуют показ документальных фильмов.
 

Программа мероприятий



Тэги: Житомир, программа мероприятий, День Конституции Украины
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