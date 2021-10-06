День защитников и защитниц: как будут отмечать праздник в Житомире

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине отмечают День защитников и защитниц.
В Житомирской громаде мероприятия начнутся 12 октября и продлятся 3 дня.
По случаю праздника 14 октября на площади Победы состоится торжественное открытие памятника
«Защитникам Украины в войне с российским агрессором».
Городской совет опубликовал детальный план мероприятий.
12 октября
15:30 - праздничный концерт для военнослужащих Житомирского объединенного городского военного комиссариата с участием творческих коллективов Дворца культуры.
13 октября
10:00 - праздничный концерт для военнослужащих в/ч 3047 Национальной гвардии Украины при участии учеников и преподавателей музыкальной школы «Гармония»;
12:00 - праздничный концерт для военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады (13-й батальон) с участием учеников и преподавателей музыкальной школы имени Леси Украинки;
13:00 - праздничный концерт для военнослужащих и курсантов Житомирского военного институт имени С.П. Королева с участием творческих коллективов Дворца культуры;
17:00 - праздничный концерт для военнослужащих 199-го учебного центра с участием творческих коллективов Дворца культуры.
14 октября
09:00 - торжественное возложение цветов на Смолянском военном кладбище (улица Селецкая, 9);
10:00 - возложение цветов к памятному знаку «Братьям, погибшим в Афгане» (бульвар Новый);
10:30 - возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни (площадь им. С.П. Королева, 1);
10:30 - возложение цветов:
- к памятнику Олегу Ольжичу (угол улиц Ольжича и Победы);
- к могиле участников Украинской национально-освободительной борьбы Емельяна Сеника и Николая Сциборского (улица Победы, 14/12).
11:00 - торжественное открытие памятника «Защитникам Украины в войне с российским агрессором» и возложение цветов к мемориальным стендам погибших и умерших участников АТО/ООС (площадь Победы, 2)
14:00 - праздничный концерт для военнослужащих учебного военного полигона десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины при участии учеников и преподавателей музыкальной школы «Гармония».
площадь Королева
10:00 - 16:00 - выставка вооружения и военной техники, показательные выступления кинологов Житомирского учебного центра подготовки полицейских, показательные выступления боевого искусства.
улица Михайловская
14:00 - 20:00 - мероприятие «Аутентичность Украины»:
- тематическая фотозона;
- выставка работ художественной школы имени Виктора Шкуринского;
- выставка аутентичной и современной украинской одежды;
- выступления творческих коллективов города, коллективов художественных заведений и общественных организаций;
18:30 - 20:00 - выступление Заслуженного Прикарпатского ансамбля песни и танца Украины «Верховина».
с. Вересы
12:00 - праздничные мероприятия по случаю Дня села, Дня Украинского казачества и Праздника Покрова.