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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 6 » 08:33:09

День защитников и защитниц: как будут отмечать праздник в Житомире

Сегодня, 08:33:09 501 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День защитников и защитниц: как будут отмечать праздник в Житомире

 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине отмечают День защитников и защитниц.

В Житомирской громаде мероприятия начнутся 12 октября и продлятся 3 дня.

По случаю праздника 14 октября на площади Победы состоится торжественное открытие памятника «Защитникам Украины в войне с российским агрессором».

Городской совет опубликовал детальный план мероприятий.
 

12 октября


15:30 - праздничный концерт для военнослужащих Житомирского объединенного городского военного комиссариата с участием творческих коллективов Дворца культуры.
 

13 октября


10:00 - праздничный концерт для военнослужащих в/ч 3047 Национальной гвардии Украины при участии учеников и преподавателей музыкальной школы «Гармония»;

12:00 - праздничный концерт для военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады (13-й батальон) с участием учеников и преподавателей музыкальной школы имени Леси Украинки;

13:00 - праздничный концерт для военнослужащих и курсантов Житомирского военного институт имени С.П. Королева с участием творческих коллективов Дворца культуры;

17:00 - праздничный концерт для военнослужащих 199-го учебного центра с участием творческих коллективов Дворца культуры.
 

14 октября


09:00 - торжественное возложение цветов на Смолянском военном кладбище (улица Селецкая, 9);

10:00 - возложение цветов к памятному знаку «Братьям, погибшим в Афгане» (бульвар Новый);

10:30 - возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни (площадь им. С.П. Королева, 1);

10:30 - возложение цветов:
 
  • к памятнику Олегу Ольжичу (угол улиц Ольжича и Победы);
  • к могиле участников Украинской национально-освободительной борьбы Емельяна Сеника и Николая Сциборского (улица Победы, 14/12).

11:00 - торжественное открытие памятника «Защитникам Украины в войне с российским агрессором» и возложение цветов к мемориальным стендам погибших и умерших участников АТО/ООС (площадь Победы, 2)

14:00 - праздничный концерт для военнослужащих учебного военного полигона десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины при участии учеников и преподавателей музыкальной школы «Гармония».

площадь Королева

10:00 - 16:00 - выставка вооружения и военной техники, показательные выступления кинологов Житомирского учебного центра подготовки полицейских, показательные выступления боевого искусства.

улица Михайловская

14:00 - 20:00 - мероприятие «Аутентичность Украины»:
 
  • тематическая фотозона;
  • выставка работ художественной школы имени Виктора Шкуринского;
  • выставка аутентичной и современной украинской одежды;
  • выступления творческих коллективов города, коллективов художественных заведений и общественных организаций;

18:30 - 20:00 - выступление Заслуженного Прикарпатского ансамбля песни и танца Украины «Верховина».

с. Вересы

12:00 - праздничные мероприятия по случаю Дня села, Дня Украинского казачества и Праздника Покрова.
Тэги: программа мероприятий, Житомир, День защитников и защитниц
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