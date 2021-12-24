Как Житомир будет праздновать Рождество по григорианскому календарю

25 декабря Рождество отмечают верующие западного обряда. Это та часть христианского мира, которая придерживается григорианского календаря – католики, протестанты, лютеране и другие конфессии.
По случаю большого религиозного праздника горсовет подготовил программу мероприятий. Так, с 12:00 до 18:30 в разных районах города состоятся мини-спектакли.
С 14:00 до 16:00 на улице Михайловской с балконов зданий житомирян будут поздравлять праздничные герои.
Также на пешеходной улице организовали фотозону «Вертеп». А в 18:00 на Михайловской состоится главное праздничное действо, с молитвами и пением колядок.