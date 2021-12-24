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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 24 » 17:48:13

Как Житомир будет праздновать Рождество по григорианскому календарю

Вчера, 17:48:13 621 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как Житомир будет праздновать Рождество по григорианскому календарю

 25 декабря Рождество отмечают верующие западного обряда. Это та часть христианского мира, которая придерживается григорианского календаря – католики, протестанты, лютеране и другие конфессии.

По случаю большого религиозного праздника горсовет подготовил программу мероприятий. Так, с 12:00 до 18:30 в разных районах города состоятся мини-спектакли.



С 14:00 до 16:00 на улице Михайловской с балконов зданий житомирян будут поздравлять праздничные герои.

Также на пешеходной улице организовали фотозону «Вертеп». А в 18:00 на Михайловской состоится главное праздничное действо, с молитвами и пением колядок.
 
Тэги: программа мероприятий, Житомир, рождество, 25 декабря
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