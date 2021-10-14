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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 14 » 08:35:04

Возложение цветов и открытие памятника: программа праздничных мероприятий в Житомире

Сегодня, 08:35:04 483 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возложение цветов и открытие памятника: программа праздничных мероприятий в Житомире

 Сегодня в Житомире по случаю праздника на площади Победы состоится торжественное открытие памятника «Защитникам Украины в войне с российским агрессором».

Городской совет опубликовал детальный план праздничных мероприятий.
 
09:00 - торжественное возложение цветов на Смолянском военном кладбище (улица Селецкая, 9);

10:00 - возложение цветов к памятному знаку «Братьям, погибшим в Афгане» (бульвар Новый);

10:30 - возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни (площадь им. С.П. Королева, 1);

10:30 - возложение цветов:
 
  • к памятнику Олегу Ольжичу (угол улиц Ольжича и Победы);
  • к могиле участников Украинской национально-освободительной борьбы Емельяна Сеника и Николая Сциборского (улица Победы, 14/12).

11:00 - торжественное открытие памятника «Защитникам Украины в войне с российским агрессором» и возложение цветов к мемориальным стендам погибших и умерших участников АТО/ООС (площадь Победы, 2)

14:00 - праздничный концерт для военнослужащих учебного военного полигона десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины при участии учеников и преподавателей музыкальной школы «Гармония».

площадь Королева

10:00 - 16:00 - выставка вооружения и военной техники, показательные выступления кинологов Житомирского учебного центра подготовки полицейских, показательные выступления боевого искусства.

улица Михайловская

14:00 - 20:00 - мероприятие «Аутентичность Украины»:
 
  • тематическая фотозона;
  • выставка работ художественной школы имени Виктора Шкуринского;
  • выставка аутентичной и современной украинской одежды;
  • выступления творческих коллективов города, коллективов художественных заведений и общественных организаций;

18:30 - 20:00 - выступление Заслуженного Прикарпатского ансамбля песни и танца Украины «Верховина».

с. Вересы

12:00 - праздничные мероприятия по случаю Дня села, Дня Украинского казачества и Праздника Покрова.

Тэги: День защитников и защитниц, Житомир
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