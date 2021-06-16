Тротуары в центре Житомира отремонтирует фирма, фигурирующая в деле о присвоении бюджетных средств – СМИ

Управление капитального строительства Житомирского городского совета провело тендер на капитальный ремонт тротуаров по улице Театральной с обустройством сквера
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Как сообщатся на портале ProZorro
, ожидаемая стоимость закупки составила 5,045 млн грн.
Участие в тендере приняли три фирмы: ДП «Фаворит ОПТ» ЗАО «Фаворит», ООО «Полісся Міськбуд» и ООО «АМУ-ГРУП».
Самое дешевое предложение (4,768 млн грн) ДП «Фаворит ОПТ» ЗАО «Фаворит» отклонили, в частности потому, что фирма не подтвердила в полном объеме опыт выполнения работ, что свидетельствует о несоответствии квалификационным критериям.
В предложении ООО «Полісся Міськбуд» (5,019 млн грн) тендерный комитет нашел несоответствия.
20 мая заказчик опубликовал требование об устранении всех выявленных несоответствий, которое было удовлетворено. Уже 11 июня было опубликовано намерение заключить соглашение с ООО «Полісся Міськбуд»
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По информации издания Житомир инфо
, Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Хмельницком, в 2020 году осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве от 14 февраля 2020 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В деле говорится, что Управление каптального строительство (далее - УКС) Житомирского городского совета привлекало подконтрольные ему фирмы ООО «УК "Комфорт-Буд"» и ООО «Полісся Міськбуд»
, директорами которых являются товарищи начальника управления. В частности, в 2019 году УКС перечислило ООО «Полісся Міськбуд 1 млн 978 тыс. 856 грн.
«Відповідно до інформації УСБ України у Житомирській області ОСОБА_1, начальник Управління капітального будівництва Житомирської міської ради діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем і використовуючи надані повноваження та можливості, запровадив протиправний механізм, пов`язаний з привласненням та розтратою бюджетних коштів, що полягає у завищенні вартості будівельних робіт (завищення вартості будівельних матеріалів та включення у суму робіт суми «відкату») та отриманні сформованої таким чином «різниці» від підрядників, а також неофіційному залученні до виконання робіт своїх людей», - говорится в материалах дела.
Скриншот / Житомир инфо
Установлено, что сумма «откатов» от полученных подрядчиками средств установлена на уровне 5-7%, в отдельных случаях сумма растраченных средств на объекта строительства превышала 50%.
1 июня 2020 года Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя Первого следственного отдела следственного управления Территориального управления Государственного бюро расследований и предоставил разрешение следователям следственной группы на проведение обыска.
По состоянию на сейчас, информацию о завершении досудебного расследования и передаче этого дела в суд в открытых источниках найти не удалось. В тоже время сейчас Королёвский райсуд Житомира рассматривает дело в отношении начальника УКС Вячеслава Глазунова о нарушении законодательства о закупке. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 29 июня 2021 года.
Скриншот / Житомир инфо