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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 6 » 10:23:14

На улице Театральной начали ремонт сквера и тротуара: на работы потратят 5 млн грн

Сегодня, 10:23:14 583 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улице Театральной начали ремонт сквера и тротуара: на работы потратят 5 млн грн

 В Житомире начали капитальный ремонт тротуара по улице Театральной и сквера на углу с улицей Большой Бердичевской.

Об этом сообщила Ольга Бронштейн, главный архитектор Житомира.

Согласно информации, размещенной на сайте Prozorro, повторный тендер на проведение капремонта выиграло ДП "Фаворит ОПТ". Стоимость работ - 5 млн гривен.

По условиям тендера, работы должны выполнены до 31 декабря 2021 года.


Предыстория


В конце марта главный архитектор города презентовала проект обновленного сквера на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.

Тендер на капитальный ремонт улицы Театральной объявили 5 мая.

В конце мая стало известно, что УКС Житомирского городского совета после письма со Службы безопасности Украины отменило тендер.
Тэги: сквер, тендер, капремонт, Житомир
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 12:35:47, Сегодня [Материал]

Набережну вже доробили родичі циферблата? Чи всі кошти пішли на приватні будиночки на базі відпочинку?))
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