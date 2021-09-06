На улице Театральной начали ремонт сквера и тротуара: на работы потратят 5 млн грн

В Житомире начали капитальный ремонт тротуара по улице Театральной и сквера на углу с улицей Большой Бердичевской.
Об этом сообщила Ольга Бронштейн
, главный архитектор Житомира.
Согласно информации, размещенной на сайте Prozorro
, повторный тендер на проведение капремонта выиграло ДП "Фаворит ОПТ". Стоимость работ - 5 млн гривен.
По условиям тендера, работы должны выполнены до 31 декабря 2021 года.
Предыстория
В конце марта главный архитектор города презентовала проект обновленного сквера
на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.
Тендер на капитальный ремонт
улицы Театральной объявили 5 мая.
В конце мая стало известно, что УКС Житомирского городского совета после письма со Службы безопасности Украины отменило тендер
.