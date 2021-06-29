Управление капитального строительства отменило тендер на ремонт Театральной: настояла СБУ

Управление капитального строительства Житомирского городского совета после письма из Службы безопасности Украины решило отменить тендер на капитальный ремонт тротуаров по улице Театральной с обустройством сквера.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на на ресурс ProZorro
.
Ожидаемая стоимость работ составила 5 млн грн. Участие в тендере приняли три фирмы: ДП «Фаворит ОПТ» ЗАО «Фаворит», ООО «Полісся Міськбуд» и ООО «АМУ-ГРУП». Дешевле на 250 тыс. грн предложение ДП «Фаворит ОПТ» ЗАО «Фаворит» отклонили. В ООО «Полісся Міськбуд» тендерный комитет также нашел несоответствия, однако позволил их устранить. Уже 11 июня УКС опубликовало намерение заключить соглашение с ООО «Полісся Міськбуд».
17 июня в управление капитального строительства Житомирского городского совета поступило письмо от управления Службы безопасности Украины в Житомирской области, в котором приведена информация о несоответствии тендерного предложения ООО «Полісся Міськбуд» тендерной документации и просьба совершить действия, направленные на недопущение нанесения ущерба государству, возможного срыва сроков выполнения работ и неэффективного использования бюджетных средств.
После полученного письма УКС проверило приведенную информацию и выявило, что тендерное предложение ООО «Полісся Міськбуд» действительно имеет несколько несоответствий и подлежит отклонению.
«Учитывая то, что Законом Украины «О публичных закупках» не предусмотрена возможность заказчика по собственной инициативе отменить принятое им решение в закупке, УКС не может отклонить тендерное предложение ООО ООО «Полісся Міськбуд» после признания его победителем и вернуть его на квалификацию»
, - говорится в протоколе уполномоченного лица за организацию и проведение процедур закупок, упрощенных закупок управления капитального строительства Житомирского городского совета.
В связи с этим, УКС решило отменить тендер из-за невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок.
Предыстория
Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Хмельницком, в 2020 году осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве
от 14 февраля 2020 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В деле говорится, что Управление капитального строительство Житомирского городского совета привлекало подконтрольные ему фирмы ООО «УК "Комфорт-Буд"» и ООО «Полісся Міськбуд»
, директорами которых являются товарищи начальника управления.
В конце марта главный архитектор города презентовала проект обновленного сквера
на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.
Тендер на капитальный ремонт
улицы Театральной объявили 5 мая.