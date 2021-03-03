На главной площади Житомира реконструируют сквер: на проект потратят более 700 тысяч

Департамент регионального развития ОГА объявил тендер на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сквера на площади Соборной в Житомире.
Тендер опубликован на портале Prozorro
. Ожидаемая стоимость закупки - 720 тыс. грн.
Разработанный проект должен предусмотреть ремонт или замену покрытия, освещения и установку флагштока высотой 70 метров.
"Проект должен предусмотреть установку флагштока ориентировочной высотой 70 м на специально разработанном фундаменте. Реконструкция сквера с перекладыванием или восстановлением существующих элементов покрытия. Предусмотреть освещение территории благоустройства и подсветки основания опоры флагштока. Установка малых архитектурных форм. Учесть при проектировании, что сквер расположен в зоне исторического ареала города", - говорится в документации.
По условиям тендерной документации, разработать проектно-сметную документацию победитель закупки должен до 1 апреля 2021 года. Источник финансирования - местный бюджет.
Предложения будут принимать до 3 марта включительно, аукцион запланирован на 9 марта.
Как сообщалось, по случаю 30-й годовщины независимости Украины в Житомире хотят установить огромный государственный флаг
.