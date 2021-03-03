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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 3 » 15:27:40

На главной площади Житомира реконструируют сквер: на проект потратят более 700 тысяч

Вчера, 15:32:40 1611 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На главной площади Житомира реконструируют сквер: на проект потратят более 700 тысяч

 Департамент регионального развития ОГА объявил тендер на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сквера на площади Соборной в Житомире.

Тендер опубликован на портале Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки - 720 тыс. грн.

Разработанный проект должен предусмотреть ремонт или замену покрытия, освещения и установку флагштока высотой 70 метров.
 
 

"Проект должен предусмотреть установку флагштока ориентировочной высотой 70 м на специально разработанном фундаменте. Реконструкция сквера с перекладыванием или восстановлением существующих элементов покрытия. Предусмотреть освещение территории благоустройства и подсветки основания опоры флагштока. Установка малых архитектурных форм. Учесть при проектировании, что сквер расположен в зоне исторического ареала города", - говорится в документации.


По условиям тендерной документации, разработать проектно-сметную документацию победитель закупки должен до 1 апреля 2021 года. Источник финансирования - местный бюджет.

Предложения будут принимать до 3 марта включительно, аукцион запланирован на 9 марта.

Как сообщалось, по случаю 30-й годовщины независимости Украины в Житомире хотят установить огромный государственный флаг.

Тэги: флагшток, тендер, сквер, Проект, Житомир
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:56:35, Вчера [Материал]

Інфекційну лікарню на Богуніі реконструюйте, рік вже пандемія! http://zhzh.info/blog/2020-03-14-23905
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