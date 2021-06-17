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День отца 2021: стала известна программа празднования в Житомире

Сегодня, 08:58:47 373 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День отца 2021: стала известна программа празднования в Житомире

 17 и 18 июня в Житомире пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня отца. Об этом сообщил Житомирский городской совет и опубликовал перечень запланированных мероприятий.

В частности, сегодня на стадионе "Спартак арена" проведут спортивный праздник для пап с детьми.



18 июня празднование переместится на улицу Михайловскую. В программе:
 
  • 12:00 - 18:00 - детские мастер-классы акварелью;
  • 12:00 - 19:00 - праздничная фотозонf;
  • 16:00 - 17:30 - концертная программа творческих коллективов Дворца культуры.



Стоит добавить, что в Украине День отца официально отмечается с 2019 года, в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 20 июня.
Тэги: праздник, День отца, мероприятие, Житомир
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