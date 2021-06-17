День отца 2021: стала известна программа празднования в Житомире

17 и 18 июня в Житомире пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня отца. Об этом сообщил Житомирский городской совет и опубликовал перечень запланированных мероприятий.
В частности, сегодня на стадионе "Спартак арена" проведут спортивный праздник для пап с детьми.
18 июня празднование переместится на улицу Михайловскую. В программе:
- 12:00 - 18:00 - детские мастер-классы акварелью;
- 12:00 - 19:00 - праздничная фотозонf;
- 16:00 - 17:30 - концертная программа творческих коллективов Дворца культуры.
Стоит добавить, что в Украине День отца официально отмечается с 2019 года, в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 20 июня.