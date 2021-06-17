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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 17 » 14:42:01

Городской совет утвердил 14 земельных участков в Житомире, где создадут платные парковки

Вчера, 14:42:01 771 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Городской совет утвердил 14 земельных участков в Житомире, где создадут платные парковки

 17 июня на очередной сессии городского совета было принято решение об упорядочении парковки автотранспорта в центральной части города Житомира. За решение проголосовали 33 депутата горсовета.

В частности, определено 14 земельных участков (парковочных зон) для организации платной парковки, информирует пресс-служба мэрии.

«После того, как будут определены операторы платной парковки, будет разработан интерактивный веб-сайт, где можно посмотреть количество свободных паркомест и оплатить за парковку, но это уже будет ответственность оператора по парковке. Там же будут определены бесплатные паркоместа на параллельных улицах», - рассказывает Константин Пидпокровный, начальник управления транспорта и связи городского совета.
 

Утвержденный перечень участков, где создадут платные парковки:

 
  • площадь Победы - 64 места;
  • улица Кочерги, 1-5 - 34 места;
  • улица Домбровского, 25-29 - 67 мест;
  • улица Гоголевская, 1-7 - 53 места;
  • улица Хлебная, 11-15 - 20 мест;
  • улица Хлебная, 17-19 - 15 мест;
  • улица Хлебная, 21-23 - 41 место;
  • улица Хлебная, 25-27 - 21 место;
  • улица Небесной Сотни, 8-10 - 21 место;
  • улица Небесной Сотни, 12-16 - 98 мест;
  • улица Небесной Сотни, 21-23 - 38 мест;
  • улица Покровская, 54-56 - 30 мест;
  • площадь Житний рынок, 1-3 - 56 мест;
  • улица Бульбы-Боровца, 25-29 - 25 мест.


Предыстория


1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.

Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов по парковке рассматривать дела об административных нарушениях.

С 9 июня в Житомире инспекторы начали штрафовать водителей за нарушение ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств.
Тэги: платная парковка, городской совет, Житомир
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