Городской совет утвердил 14 земельных участков в Житомире, где создадут платные парковки

17 июня на очередной сессии городского совета было принято решение об упорядочении парковки автотранспорта в центральной части города Житомира. За решение проголосовали 33 депутата горсовета.
В частности, определено 14 земельных участков (парковочных зон) для организации платной парковки, информирует пресс-служба
мэрии.
«После того, как будут определены операторы платной парковки, будет разработан интерактивный веб-сайт, где можно посмотреть количество свободных паркомест и оплатить за парковку, но это уже будет ответственность оператора по парковке. Там же будут определены бесплатные паркоместа на параллельных улицах»
, - рассказывает Константин Пидпокровный, начальник управления транспорта и связи городского совета.
Утвержденный перечень участков, где создадут платные парковки:
- площадь Победы - 64 места;
- улица Кочерги, 1-5 - 34 места;
- улица Домбровского, 25-29 - 67 мест;
- улица Гоголевская, 1-7 - 53 места;
- улица Хлебная, 11-15 - 20 мест;
- улица Хлебная, 17-19 - 15 мест;
- улица Хлебная, 21-23 - 41 место;
- улица Хлебная, 25-27 - 21 место;
- улица Небесной Сотни, 8-10 - 21 место;
- улица Небесной Сотни, 12-16 - 98 мест;
- улица Небесной Сотни, 21-23 - 38 мест;
- улица Покровская, 54-56 - 30 мест;
- площадь Житний рынок, 1-3 - 56 мест;
- улица Бульбы-Боровца, 25-29 - 25 мест.
Предыстория
1 июня на улицах Житомира начали работать инспекторы по парковке
. В первый день работы инспекторы обнаружили 440 нарушений.
Исполнительный комитет городского совета уполномочил инспекторов
по парковке рассматривать дела об административных нарушениях.
С 9 июня в Житомире инспекторы начали штрафовать водителей
за нарушение ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств.