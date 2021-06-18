Минимум 13 500 грн: Зеленский подписал указ о повышении зарплат медикам

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что подписал указ, предусматривающий повышение минимального размера заработной платы для медицинских работников.
«Важный указ президента Украины, который имеет простую суть, устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда для медиков: не менее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 000 гривен для врачей»
, - заявил Зеленский 18 июня во время выступления ко Дню медика, передает «Радио Свобода
».
По словам Зеленского, совместно с правительством и парламентом он планирует сделать «все, чтобы эти суммы были не только на бумаге».
Президент добавил, что правительство начало готовить проект бюджета на 2022 год, и выразил надежду, что правительство учтет данные с его указа при формировании бюджета.
«И врач, и медсестра, весь медперсонал, спасая жизнь, не должны думать, как выжить самим. Страна должна обеспечить достойную мотивацию своим медикам, иначе это сделают другие страны», - сказал президент.
По словам Зеленского, нынешний указ станет одним из шагов на пути увеличения зарплат медикам, пока они не станут справедливыми.
Текста упомянутого указа на сайте президента пока нет.
День медика в Украине отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.