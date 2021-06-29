Молодой мотоциклист разбился на трассе в Житомирской области

В Житомирской области полиция расследует ДТП, в котором погиб 18-летний мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 28 июня на автодороге Киев - Ковель - Ягодин в Коростенском районе.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель мотоцикла Honda, 18-летний коростенець, двигаясь в направлении г. Ковеля, выехал на встречную полосу, где совершил касательный контакт с автомобилем Skoda под управлением 54-летнего жителя Житомирского района, и потеряв управление, столкнулся с отбойником", - говорится в сообщении.
Фото: ГУНП
В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.
В рамках начатого досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП.