За три часа украли все деньги с кредитки и

Украинцев предупредупреждают о схеме мошенников, которые воруют деньги с банковских карт, блокируя СИМ-карту без ведома самой жертвы. О таком случае, который произошел совсем недавно с ним, рассказал Константин Кукса в Facebook.

"Хочу вас предупредить, предостеречь! Со мною произошла беда. 4 июля в 17:51 пришла СМС от "Киевстара", что выполняется замена СИМ-карты и после этого мой номер был отключен полностью. За три часа времени, пока дозвонился до оператора, чтобы заблокировать СИМ и свои счета в банках, мошенники успели перевыпустить СИМ-карту", - написал мужчина.



За считанные часы мошенники "повесили" на мужчину онлайн-кредит на 10 тысяч гривен сроком на 14 дней и сняли с его кредитной карточки 12 900 грн.

"Подал заявление в полицию, киберполицию, Национальный банк. На сегодняшний день от них никаких действий не предпринято!" - рассказал Константин и призвал всех привязывать свои СИМ-карты к паспорту в отделении мобильных операторов, так мошенники без вашего личного присутствия и оригинала паспорта удаленно не смогут перевыпустить СИМку.

В комментариях к публикации украинцы пишут, что также становились жертвами подобных афер или слышали о них.

У нас на работе так уже куча людей пострадали. И полиция бездействует. Даже не знаю, как так может быть. Эти онлайн-кредиты нужно запрещать на законодательном уровне

Чула за цю схему. Співчуваю вам. Нехай вам повернуться ваші кошти у повній мірі, а зловмисникам вони впоперек горлянок стануть.

Со мной такая же история произошла зимой. Хорошо, что все закончилось хорошо

Года три назад попала тоже в такую же историю…



Интересно, что при замене СИМ-карты приходит сообщение с кодом, который клиент должен показать на телефоне оператору. Только после этого происходит замена. А если прошла замена без кода, значит мошенник знал ваш PUK-код или номера, с которыми вы часто общались. Сам Константин и другие юзеры предполагают, что у мошенников есть "свои люди" в штатах мобильных операторов Украины.

Опасные сообщения от банка: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

Эксперты утверждают, что не все услуги банка нужно подключать к системе смс-информирования. А самое лучшее – пользоваться приложением, к которому можно установить коды и пароли. Перехватить уведомления в таких приложениях почти невозможно, так как есть защита от мошенников и собственные антивирусы.

Однако есть банки, которые все равно присылают смс-сообщения и полностью их отключить не получается. Или они нужны – для того, чтобы войти в приложение. Каких правил нужно придерживаться, рассказали в издании gsminfo.

Не сохраняйте смс-сообщения от банков. Если вирус попадет в смартфон, то сразу получит доступ к таким сообщениям. Лучше удаляйте их сразу после прочтения.

Отключите мобильный банк (перевод денег через смс). Используйте для такой операции приложение и веб-версию банка, где в смс приходит код.

Придерживайтесь правила "двух устройств". Если нет возможности или желания ставить приложение, то используйте правило "двух устройств" – на одном (компьютер) используйте онлайн-банк, а на телефон получайте смс. Это снизит до 0 риск перехвата.

Получать коды в смс лучше всего на старенький кнопочный телефонный аппарат, у которого нет доступа к интернету. Это 100% способ защиты.

Все сообщения из банка предназначены лично вам и никакие службы безопасности банка не могут их спрашивать. Помните! Все коды используют для проверки операций и если злоумышленник их получит, то сможет снять деньги с вашей карты, взять кредит на ваше имя и наделать много убытков.

Важно!