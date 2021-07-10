За три часа украли все деньги с кредитки и

Украинцев предупредупреждают о схеме мошенников, которые воруют деньги с банковских карт, блокируя СИМ-карту без ведома самой жертвы. О таком случае, который произошел совсем недавно с ним, рассказал Константин Кукса в Facebook.
"Хочу вас предупредить, предостеречь! Со мною произошла беда. 4 июля в 17:51 пришла СМС от "Киевстара", что выполняется замена СИМ-карты и после этого мой номер был отключен полностью. За три часа времени, пока дозвонился до оператора, чтобы заблокировать СИМ и свои счета в банках, мошенники успели перевыпустить СИМ-карту", - написал мужчина.
За считанные часы мошенники "повесили" на мужчину онлайн-кредит на 10 тысяч гривен сроком на 14 дней и сняли с его кредитной карточки 12 900 грн.
"Подал заявление в полицию, киберполицию, Национальный банк. На сегодняшний день от них никаких действий не предпринято!" - рассказал Константин и призвал всех привязывать свои СИМ-карты к паспорту в отделении мобильных операторов, так мошенники без вашего личного присутствия и оригинала паспорта удаленно не смогут перевыпустить СИМку.
В комментариях к публикации украинцы пишут, что также становились жертвами подобных афер или слышали о них.
Интересно, что при замене СИМ-карты приходит сообщение с кодом, который клиент должен показать на телефоне оператору. Только после этого происходит замена. А если прошла замена без кода, значит мошенник знал ваш PUK-код или номера, с которыми вы часто общались. Сам Константин и другие юзеры предполагают, что у мошенников есть "свои люди" в штатах мобильных операторов Украины.
Эксперты утверждают, что не все услуги банка нужно подключать к системе смс-информирования. А самое лучшее – пользоваться приложением, к которому можно установить коды и пароли. Перехватить уведомления в таких приложениях почти невозможно, так как есть защита от мошенников и собственные антивирусы.
Однако есть банки, которые все равно присылают смс-сообщения и полностью их отключить не получается. Или они нужны – для того, чтобы войти в приложение. Каких правил нужно придерживаться, рассказали в издании gsminfo.