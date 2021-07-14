В одном из домов Житомира обустроили подпольное игорное заведение. ФОТО

В Житомире правоохранители выявили и пресекли деятельность игорного заведения. Известно, что подпольный зал с азартными играми организовали на первом этаже дома по ул. Хлебной.
"На днях в Житомирское районное управление полиции поступила информация о том, что на первом этаже одного из домов по улице Хлебной в г. Житомире работает игорное заведение. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили в указанном помещении администратора и посетителей", - сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
В ходе проведенных следственных действий были изъяты 13 комплектов компьютерной техники и аппараты для проверки денежных средств и печати фискальных чеков.
"По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины"
, - информирует полиция.
Фото: ГУНП
Согласно действующему законодательству, организация или проведение азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности по организации и проведению азартных игр влечет за собой наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен.
Напомним, в Житомире полиция шесть раз закрывала
один и тот же игорный зал на улице Киевской.