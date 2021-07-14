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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 14 » 16:58:17

В одном из домов Житомира обустроили подпольное игорное заведение. ФОТО

Сегодня, 16:58:17 97 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В одном из домов Житомира обустроили подпольное игорное заведение. ФОТО

 В Житомире правоохранители выявили и пресекли деятельность игорного заведения. Известно, что подпольный зал с азартными играми организовали на первом этаже дома по ул. Хлебной.
 

"На днях в Житомирское районное управление полиции поступила информация о том, что на первом этаже одного из домов по улице Хлебной в г. Житомире работает игорное заведение. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили в указанном помещении администратора и посетителей", - сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.




В ходе проведенных следственных действий были изъяты 13 комплектов компьютерной техники и аппараты для проверки денежных средств и печати фискальных чеков.

"По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины", - информирует полиция.

Фото: ГУНП

Согласно действующему законодательству, организация или проведение азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности по организации и проведению азартных игр влечет за собой наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен.

Напомним, в Житомире полиция шесть раз закрывала один и тот же игорный зал на улице Киевской.
Тэги: полиция, Житомир, игорное заведение
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