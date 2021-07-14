В одном из домов Житомира обустроили подпольное игорное заведение. ФОТО

"На днях в Житомирское районное управление полиции поступила информация о том, что на первом этаже одного из домов по улице Хлебной в г. Житомире работает игорное заведение. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили в указанном помещении администратора и посетителей", - сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.