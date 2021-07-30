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На одной из улиц Житомира за 4 миллиона гривен отремонтируют тротуар

Сегодня, 15:05:51 183 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На одной из улиц Житомира за 4 миллиона гривен отремонтируют тротуар

 Управление капитального строительства Житомирского горсовета провело тендер на капитальный ремонт тротуара по ул. Шевченко.

Ожидаемая стоимость закупки составила 3 ​​млн 910 тыс. грн. Источник финансирования - местный бюджет, говорится на портале Prozorro.

В тендерной документации не указано, какой именно участок тротуара отремонтируют, однако сообщается, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.



Участие в торгах приняли три фирмы: ЧП "Добробуд-Плюс", с окончательным ценовым предложением в 3 млн 779 тыс. грн, ООО "УК Комфорт-Буд" с окончательным ценовым предложением в 3 млн 870 тыс. грн и ООО "Забудовник" с самым дорогим предложением - 3 млн 907 тыс грн.

Самое дешевое и самое дорогое предложение отклонили. 23 июля УКС опубликовало сообщение о намерении заключить соглашение с ООО "УК Комфорт-Буд".



Победитель тендера фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Хмельницком, в 2020 году осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве от 14 февраля 2020 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В деле говорится, что Управление капитального строительство Житомирского городского совета привлекало подконтрольные ему фирмы ООО "УК "Комфорт-Буд" и ООО "Полісся Міськбуд", директорами которых являются товарищи начальника управления.
Тэги: подрядчик, Житомир, тендер, ремонт тротуаров
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