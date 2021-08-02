Капремонт за 22 миллиона: асфальт на Большой Бердичевской не выдержал и года. ФОТО

Улица Большая Бердичевская в Житомире не выдержала и года после капитального ремонта. Асфальт на стыках и возле тротуаров уже сыплется, "плывет" на пешеходных переходах, образуются ямы и бугры.
Больше всего проблемных участков возле перекрестка Бердичевская-Толстого, которые ремонтировали в декабре во время морозов, передает "Перший Житомирський
".
Водители жалуются, что ощущаются не только новые ямы и стыки, но и каждый люк, а пешеходы - на вываленные бордюры и неудобные переходы, которые затапливает после дождей.
В прошлом году ОГА заплатила за капремонт 600 метров ул. Большой Бердичевской (от ул. Довженко до перекрестка ул. Льва Толстого и ул. Жуйко) 22,6 млн грн
.
Работы выполняло ООО "Міттел"
. Фирма зарегистрирована в Киеве по улице Юрия Ильенко, 83-д. Специализируется фирма на строительстве жилых и нежилых зданий, уставный капитал - 1 тыс. грн. Владельцем фирмы является Вахнин Евгений Николаевич.
Фото: Перший Житомирський