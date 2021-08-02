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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 2 » 17:44:21

Капремонт за 22 миллиона: асфальт на Большой Бердичевской не выдержал и года. ФОТО

Вчера, 17:44:21 2199 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Капремонт за 22 миллиона: асфальт на Большой Бердичевской не выдержал и года. ФОТО

 Улица Большая Бердичевская в Житомире не выдержала и года после капитального ремонта. Асфальт на стыках и возле тротуаров уже сыплется, "плывет" на пешеходных переходах, образуются ямы и бугры.

Больше всего проблемных участков возле перекрестка Бердичевская-Толстого, которые ремонтировали в декабре во время морозов, передает "Перший Житомирський".

Водители жалуются, что ощущаются не только новые ямы и стыки, но и каждый люк, а пешеходы - на вываленные бордюры и неудобные переходы, которые затапливает после дождей.

В прошлом году ОГА заплатила за капремонт 600 метров ул. Большой Бердичевской (от ул. Довженко до перекрестка ул. Льва Толстого и ул. Жуйко) 22,6 млн грн.

Работы выполняло ООО "Міттел". Фирма зарегистрирована в Киеве по улице Юрия Ильенко, 83-д. Специализируется фирма на строительстве жилых и нежилых зданий, уставный капитал - 1 тыс. грн. Владельцем фирмы является Вахнин Евгений Николаевич.















Фото: Перший Житомирський
Тэги: ремонт дорог, Житомир
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Комментариев: 5
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:00:30, Вчера [Материал]

Ахаха. Воистину рукожопая нация. И в этот раз Путин помешал сделать качественно?
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:39:30, Вчера [Материал]

Пошел нахуй!
Якраз і перевіримо, чи на сайті ще є адмін.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 20:47:28, Вчера [Материал]

Ооооо, первый рукожоп отозвался. Я ж не виноват, что вы такие)) И Путин не виноват. Просто у вас такой генетический код нации. Шо не сделаете, всё фигня какая-то получается. Затэ ты ймовирно гарнэнько спиваешь, так?
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:05:46, Вчера [Материал]

Там твої одночелюстні все правільно роблять! Тобі туди!))
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:04:29, Вчера [Материал]

Адекватна відповідь!) Підтримую!
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