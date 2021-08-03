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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 3 » 09:48:10

Более 80 млн гривен потратят на ремонт 8 км дороги на Житомирщине

Сегодня, 09:48:10 448 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 80 млн гривен потратят на ремонт 8 км дороги на Житомирщине

 В Житомирской области в рамках программы "Большое строительство" начался капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения О 060102 Андрушевка-Червоное-Закутинцы.

Планируется отремонтировать 8-километровый участок трассы (км 24+543 - км 32+406).

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость капремонта составляла 103,6 млн грн.

Участие в тендере приняли 3 компании. Предложение ЧП "Автомагистраль" в 82 млн 886 тыс. грн оказалось самым выгодным и с компанией заключили договор на проведение работ.

По условиям тендерной документации, капитальный ремонт дороги подрядчик должен выполнить до 1 ноября 2022 года.

Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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