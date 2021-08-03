Более 80 млн гривен потратят на ремонт 8 км дороги на Житомирщине

В Житомирской области в рамках программы "Большое строительство" начался капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения О 060102 Андрушевка-Червоное-Закутинцы.
Планируется отремонтировать 8-километровый участок трассы (км 24+543 - км 32+406).
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость капремонта составляла 103,6 млн грн.
Участие в тендере приняли 3 компании. Предложение ЧП "Автомагистраль" в 82 млн 886 тыс. грн
оказалось самым выгодным и с компанией заключили договор на проведение работ.
По условиям тендерной документации, капитальный ремонт дороги подрядчик должен выполнить до 1 ноября 2022 года.