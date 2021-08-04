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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Август » 4 » 13:46:27

Тарифы на газ в августе 2021 года: цены у разных поставщиков

Сегодня, 13:46:27 519 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тарифы на газ в августе 2021 года: цены у разных поставщиков

 В Украине с 1 августа газоснабжающие компании ввели новые месячные тарифы на газ. Цены зависят от региона, в котором работает компания, и в разных областях могут отличаться в два раза и более. 

Как сообщает 24 канал, в целом в августе цены на голубое топливо для потребителей будут варьироваться от 7,9 до 16,99 грн за кубометр.

«Нафтогаз», обслуживающий 13% бытовых потребителей, отказался от месячного тарифного плана ввиду отсутствия желающих и предлагает заключать договоры на год с фиксированной ценой на газ 7,96 грн за куб. м. 

Не заключает контракты на месяц и «Йе Енергія». С июля компания предлагает только годовые подключения с ценой 7,99 грн за кубометр газа.

В августе самые низкие цены на газ (среди тех компаний, что уже обнародовали новые тарифы) будут у «Галнафтогаза» и «Стрыйнафтогаза» — 7,99 грн за кубометр. 

Самым дорогим будет газ у «Энергия страны» и КиевГазЭнерджи — 16,99 грн и 15,764 грн за кубометр.

Использовать в августе месячный, а не годовой тарифный план имеет смысл клиентам пяти газоснабжающих компаний.
 
  • «Галнафтогаз». Месячный тариф — 7,99 грн за кубометр, годовой — 10,99 грн за кубометр.
  • «Стрыйнафтогаз». Месячный тариф — 7,99 грн за кубометр; годовой — 11,99 грн за кубометр.
  • «Маргаз». В августе — 8,79 грн за кубометр, годовой тариф — 9,75 грн/кубометр.
  • Черновицкая областная энергоснабжающая компания. С 1 августа — 9,35 грн/кубометр, годовой — 13,50 грн/куб.
  • Житомирская областная энергоснабжающая компания. В августе 11,90 грн за кубометр, годовой тариф — 13,50 грн/куб.

Напомним, годовой контракт заработал с 1 мая и будет действовать до 30 апреля 2022 года. В течение этого времени потребители будут платить за газ фиксированную цену, которую определил поставщик газа. При этом в течение годового контракта поставщики смогут изменять цену, однако только в сторону уменьшения.
Тэги: тарифы, газ
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 15:18:19, Сегодня [Материал]

Житомирская областная энергоснабжающая компания. - там больше всего человек с нетрадиционной ориентацией?
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