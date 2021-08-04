Тарифы на газ в августе 2021 года: цены у разных поставщиков

В Украине с 1 августа газоснабжающие компании ввели новые месячные тарифы на газ. Цены зависят от региона, в котором работает компания, и в разных областях могут отличаться в два раза и более.
Как сообщает 24 канал
, в целом в августе цены на голубое топливо для потребителей будут варьироваться от 7,9 до 16,99 грн за кубометр.
«Нафтогаз», обслуживающий 13% бытовых потребителей, отказался от месячного тарифного плана ввиду отсутствия желающих и предлагает заключать договоры на год с фиксированной ценой на газ 7,96 грн за куб. м.
Не заключает контракты на месяц и «Йе Енергія». С июля компания предлагает только годовые подключения с ценой 7,99 грн за кубометр газа.
В августе самые низкие цены
на газ (среди тех компаний, что уже обнародовали новые тарифы) будут у «Галнафтогаза» и «Стрыйнафтогаза» — 7,99 грн за кубометр.
Самым дорогим
будет газ у «Энергия страны» и КиевГазЭнерджи — 16,99 грн и 15,764 грн за кубометр.
Использовать в августе месячный, а не годовой тарифный план имеет смысл клиентам пяти газоснабжающих компаний.
- «Галнафтогаз». Месячный тариф — 7,99 грн за кубометр, годовой — 10,99 грн за кубометр.
- «Стрыйнафтогаз». Месячный тариф — 7,99 грн за кубометр; годовой — 11,99 грн за кубометр.
- «Маргаз». В августе — 8,79 грн за кубометр, годовой тариф — 9,75 грн/кубометр.
- Черновицкая областная энергоснабжающая компания. С 1 августа — 9,35 грн/кубометр, годовой — 13,50 грн/куб.
- Житомирская областная энергоснабжающая компания. В августе 11,90 грн за кубометр, годовой тариф — 13,50 грн/куб.
Напомним, годовой контракт
заработал с 1 мая и будет действовать до 30 апреля 2022 года. В течение этого времени потребители будут платить за газ фиксированную цену, которую определил поставщик газа. При этом в течение годового контракта поставщики смогут изменять цену, однако только в сторону уменьшения.