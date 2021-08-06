Отдых в Кирилловке и Затоке в 2021 разочаровал туристов – грязное море и много людей. ВИДЕО

В разгар курортного сезона в поселке Кирилловка туристы жаловались на грязное море с сотнями медуз. Отдыхающие не хотят плавать рядом с фекалиями и мертвыми животными.
Курортный поселок Затока (Одесская область) в 2021 году посетили сотни житомирян. Туристы пожаловались на зеленое море, толпы людей, мусора на побережье, ужасные пробки и ямы на дорогах.
Отдыхающие уезжая из этих курортов отмечают, что лучше провести отпуск дома, или на карьере в пригороде Житомира.
Мы собрал фото и видео из Затоки и Кирилловки (Азовского моря), где туристы показали грязную воду и переполненные пляжи. По словам туристов, в море невозможно зайти, ведь яд медуз сильно печет и оставляет ожоги на теле.
Кирилловка: море кусается, плавают фекалии, а народу – валом
Ещё в июле Азовское море стало мутного коричневого цвета, поэтому огромных медуз в воде почти не видно. Туристы отдыхают на Центральном пляже, где гниют сотни мертвых морских жителей и стоит резкий запах.
Туристы прогуливались по набережной и увидели, как мимо проплывают фекалии. Такой инцидент в Кирилловке случался неоднократно. В центре поселка толпы людей, а на паркинге стоят десятки туристических автобусов. Даже в обеденное время на пляже нет свободных мест.
Родители не пускают детей купаться в море, ведь там плавают огромные медузы.
Отдыхающие зареклись, что больше никогда в жизни не поедут в Кирилловку. Они не выдерживают нашествие морских блох, божьих коровок, медуз и комаров. В целом, украинские туристы разочарованы отдыхом в Кирилловке.
Затока: Мы не были к этому готовы
В Затоке на Центральном пляже совсем нет свободных мест. Это приносит дискомфорт многим отдыхающим, которые мечтали о спокойном и уютном отдыхе. На главных улицах курортного поселка оживленное движение автомобилей, иногда образуются пробки.
В этой части побережья очень хорошо прогрелось Черное море до +28 градусов. Местные жители подчеркивают, что не помнят такой теплой воды. В августе синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха в Затоке будет колебаться от +27 до +30 градусов.
Больше всего туристов сбивает с толку яркий зеленый цвет Черного моря. Несмотря на комфортную температуру, отдыхающие опасаются купаться. Такой оттенок не характерен для Черноморского побережья Одесской области, обычно здесь темно-синее море.
Туристы пытаются найти более спокойные пляжи в Затоке, но море везде грязное и мутное. На Будакской косе меньше людей, чем в центре поселка.
Затока 2021. Где лучше? Сравнение всех пляжей. Море людей.