Житомирянам запретят свободно посещать стадион «Спартак Арена»

"Есть определенные правила пользования стадионом, пользования беговой дорожкой. Сюда имеют допуск все жители нашего города, но только в спортивной обуви. Также есть свободный доступ в тренажерные зоны, кроме часов, когда у нас проходят официальные игры. Но вскоре появится карточная система входа на стадион. Человек, который желает заниматься на стадионе, придет, заполнит заявление и тогда получит карточку входа", - рассказал директор городской детско-юношеской спортивной школы по футболу "Полесье" Владимир Дорошенко.
"Каждый, кто хочет прийти и получить пропуск, должен ознакомиться с правилами, написать заявление, принести свое фото, - сказала Надежда Дмуховская, директор областной детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике. - У всех должна быть спортивная обувь. Люди должны знать, что сюда нельзя приходить на каблуках, гулять с собаками. Если нарушаются правила поведения, то человек лишается возможности приходить и заниматься".