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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 12 » 10:34:26

Житомирянам запретят свободно посещать стадион «Спартак Арена»

Сегодня, 10:34:26 1813 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам запретят свободно посещать стадион «Спартак Арена»

 Житомирянам в конце сентября запретят свободно посещать стадион "Спартак Арена". Там введут карточный пропускной режим.

Заниматься спортом на стадионе, как и раньше, смогут все желающие, но нужно будет заполнить заявление и получить пропуск, информирует "Суспільне".
 

"Есть определенные правила пользования стадионом, пользования беговой дорожкой. Сюда имеют допуск все жители нашего города, но только в спортивной обуви. Также есть свободный доступ в тренажерные зоны, кроме часов, когда у нас проходят официальные игры. Но вскоре появится карточная система входа на стадион. Человек, который желает заниматься на стадионе, придет, заполнит заявление и тогда получит карточку входа", - рассказал директор городской детско-юношеской спортивной школы по футболу "Полесье" Владимир Дорошенко.


С 1 июня подобный пропускной режим действует на стадионе "Полесье". В настоящее время пропуск получили 80 человек.
 

Фото: Суспільне
 

"Каждый, кто хочет прийти и получить пропуск, должен ознакомиться с правилами, написать заявление, принести свое фото, - сказала Надежда Дмуховская, директор областной детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике. - У всех должна быть спортивная обувь. Люди должны знать, что сюда нельзя приходить на каблуках, гулять с собаками. Если нарушаются правила поведения, то человек лишается возможности приходить и заниматься".


Напомним, на "Спартак Арене" состоится III открытый городской турнир по футболу среди юношей памяти погибшего участника АТО Дмитрия Рудя. 
Тэги: стадион, Житомир, пропуск, Спартак Арена
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Комментариев: 2
viking62
1 viking (viking62)   • 14:33:38, Сегодня [Материал]

Нахера они нужны эти стадионы если обыкновенному человеку туда не попасть!???
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:09:28, Сегодня [Материал]

ну и правильно
не для быдла ж его строили
быдло будут пускать поскакать на трибунах, когда "их команда" будет пинать мячик на травке
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