Житомирянам запретят свободно посещать стадион «Спартак Арена»

"Есть определенные правила пользования стадионом, пользования беговой дорожкой. Сюда имеют допуск все жители нашего города, но только в спортивной обуви. Также есть свободный доступ в тренажерные зоны, кроме часов, когда у нас проходят официальные игры. Но вскоре появится карточная система входа на стадион. Человек, который желает заниматься на стадионе, придет, заполнит заявление и тогда получит карточку входа", - рассказал директор городской детско-юношеской спортивной школы по футболу "Полесье" Владимир Дорошенко.