На северном обходе Житомира ремонтируют аварийные участки: транспорт движется в объезд. ФОТО

"Установили дополнительные знаки, указывающие, что движение по объездной дороге Житомира закрыто, - говорит патрульный полицейский Сергей Свинарский. - Весь транспорт направляется непосредственно через город Житомир: и габаритный транспорт, и легковые автомобили. На перекрестке улиц Покровская - проспект Независимости установили дополнительный экипаж, который направляет водителей на улицу Покровскую, которой они выезжают на трассу Киев - Чоп".
"Сейчас там работает техника, проводится демонтаж бетонных плит. Следующий этап - уплотнение отсевом и щебнем и обустройство 10-сантиметрового слоя асфальтобетона. Работы проводит частное предприятие "Автомагистраль", которое работает на дорогах государственного значения в области. Стоимость ремонта не рассчитана, так как это - аварийные работы. Подсчеты сделают по результатам выполнения работ", - рассказывает представительница Службы автомобильных дорог в области Светлана Чернях-Кондрацкая.