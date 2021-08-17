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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 17 » 15:57:07

На северном обходе Житомира ремонтируют аварийные участки: транспорт движется в объезд. ФОТО

Сегодня, 15:57:07 825 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На северном обходе Житомира ремонтируют аварийные участки: транспорт движется в объезд. ФОТО

 На северном обходе Житомира продолжаются ремонтно-аварийные работы. Утром 17 августа дорожники перекрыли часть автотрассы Киев - Чоп от транспортной развязки в селе Олиевка до села Ивановка. Сейчас весь транспорт движется через Житомир.

На транспортных развязках в селе Ивановка и Олиевка дежурят экипажи полицейских, информирует "Суспільне".
 

"Установили дополнительные знаки, указывающие, что движение по объездной дороге Житомира закрыто, - говорит патрульный полицейский Сергей Свинарский. - Весь транспорт направляется непосредственно через город Житомир: и габаритный транспорт, и легковые автомобили. На перекрестке улиц Покровская - проспект Независимости установили дополнительный экипаж, который направляет водителей на улицу Покровскую, которой они выезжают на трассу Киев - Чоп".


В Службе автомобильных дорог пояснили, что перекрывать часть трассы было необходимо, чтобы провести аварийно-ремонтные работы.
 

"Сейчас там работает техника, проводится демонтаж бетонных плит. Следующий этап - уплотнение отсевом и щебнем и обустройство 10-сантиметрового слоя асфальтобетона. Работы проводит частное предприятие "Автомагистраль", которое работает на дорогах государственного значения в области. Стоимость ремонта не рассчитана, так как это - аварийные работы. Подсчеты сделают по результатам выполнения работ", - рассказывает представительница Службы автомобильных дорог в области Светлана Чернях-Кондрацкая.


Завершить ремонтные работы и возобновить движение транспорта планируют до 18:00.













Фото: Суспільне
Тэги: Ремонт, Житомир, объездная дорога
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:29:23, Сегодня [Материал]

четыре единицы спецтехники с совковыми лопатами на предпоследней фотке прекрасны....
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