На северном обходе Житомира ремонтируют аварийные участки: транспорт движется в объезд. ФОТО

"Установили дополнительные знаки, указывающие, что движение по объездной дороге Житомира закрыто, - говорит патрульный полицейский Сергей Свинарский. - Весь транспорт направляется непосредственно через город Житомир: и габаритный транспорт, и легковые автомобили. На перекрестке улиц Покровская - проспект Независимости установили дополнительный экипаж, который направляет водителей на улицу Покровскую, которой они выезжают на трассу Киев - Чоп".