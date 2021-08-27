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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 27 » 10:33:35

В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину: момент ДТП попал на камеры

Сегодня, 10:33:35 742 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину: момент ДТП попал на камеры

 В Житомире водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе 79-летнего мужчину. ДТП произошло вечером 26 августа на проспекте Мира.

Видео с моментом ДТП опубликовал Городской информационный центр.

"26 августа камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП с участием пешехода, которое произошло в 19:34 на пешеходном переходе на проспекте Мира, в районе ул. Героев Десантников. В результате ДТП пострадавший мужчина (79 лет) получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:24:31, Сегодня [Материал]

в чём новость?
таких ДТП в Житомире 95% - тихэнько на красный....
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