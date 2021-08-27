В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину: момент ДТП попал на камеры

В Житомире водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе 79-летнего мужчину. ДТП произошло вечером 26 августа на проспекте Мира.
Видео с моментом ДТП опубликовал Городской информационный центр
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"26 августа камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП с участием пешехода, которое произошло в 19:34 на пешеходном переходе на проспекте Мира, в районе ул. Героев Десантников. В результате ДТП пострадавший мужчина (79 лет) получил телесные повреждения"
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На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.