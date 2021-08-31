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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Август » 31 » 17:12:07

Первую украинскую миссию на Луну запланировали на 2022 год

Сегодня, 17:12:07 286 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Первую украинскую миссию на Луну запланировали на 2022 год

 Британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на основателя и гендиректора компании Spacebit Павла Танасюка, который рассказал о грандиозных планах во время пресс-конференции.

Отмечается, что в рамках миссии на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований.
 

«Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну», - сказал Танасюк.


По его словам, в рамках миссии, которая будет стоить компании Spacebit и ее партнерам с украинской стороны около $1,5 млн на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности Луны.

В частности речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с:
 
  • конструкторским бюро «Южное»,
  • Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королёва,
  • предприятием Экотест и ТитанЕра.

Как считает Танасюк, такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник.

Подобная логистика до этого удавались лишь трем государствам - США, Китаю и России.

Кроме того, это возродит роль Украины как космического государства на международной арене и даст старт для развития отечественных космических проектов в содружестве с государственным сектором.
 

«Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну», - добавил Танасюк.


Справка: Spacebit - это частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.
 
Тэги: Луна, космос, миссия
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