Первую украинскую миссию на Луну запланировали на 2022 год

Британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на основателя и гендиректора компании Spacebit Павла Танасюка, который рассказал о грандиозных планах во время пресс-конференции.
Отмечается, что в рамках миссии на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований.
«Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну», - сказал Танасюк.
По его словам, в рамках миссии, которая будет стоить компании Spacebit и ее партнерам с украинской стороны около $1,5 млн на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности Луны.
В частности речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с:
конструкторским бюро «Южное»,
Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королёва,
предприятием Экотест и ТитанЕра.
Как считает Танасюк, такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник.
Подобная логистика до этого удавались лишь трем государствам - США, Китаю и России.
Кроме того, это возродит роль Украины как космического государства на международной арене и даст старт для развития отечественных космических проектов в содружестве с государственным сектором.
«Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну», - добавил Танасюк.
Справка: Spacebit - это частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.