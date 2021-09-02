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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 2 » 11:57:52

В Житомире на Михайловской состоится торжественное открытие Пластового года

Сегодня, 11:57:52 759 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на Михайловской состоится торжественное открытие Пластового года

 5 сентября в Житомире состоится открытие Пластового года. Праздник начнется в 13:00 на ул. Михайловской (возле фонтана).
 

«Это особое событие, которое ежегодно отмечают пластуны по всей стране. Именно в это воскресенье житомиряне имеют возможность познакомиться ближе с волонтерами и воспитанниками Пластового молодежного центра Житомирского городского совета, их деятельностью, а также активно и весело провести время со своими друзьями и родными...», - рассказывает Ирина Ковальчук, начальник управления по делам семьи семьи, молодежи и спорта городского совета.




Как сообщили в горсовете, в программе праздника:
 
  • мастер-класс по подготовке туристического снаряжения;
  • военно-историческая реконструкция;
  • информационный участок знакомства с деятельностью пластового движения;
  • квест, подвижные и настольные игры;
  • фотозона.

Также в этот день на Михайловской стартует квест «Портал в Житомир».
Тэги: пласт, пластуны, Житомир
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