В Житомире на Михайловской состоится торжественное открытие Пластового года

5 сентября в Житомире состоится открытие Пластового года. Праздник начнется в 13:00 на ул. Михайловской (возле фонтана).
«Это особое событие, которое ежегодно отмечают пластуны по всей стране. Именно в это воскресенье житомиряне имеют возможность познакомиться ближе с волонтерами и воспитанниками Пластового молодежного центра Житомирского городского совета, их деятельностью, а также активно и весело провести время со своими друзьями и родными...», - рассказывает Ирина Ковальчук, начальник управления по делам семьи семьи, молодежи и спорта городского совета.
Как сообщили в горсовете, в программе праздника
:
- мастер-класс по подготовке туристического снаряжения;
- военно-историческая реконструкция;
- информационный участок знакомства с деятельностью пластового движения;
- квест, подвижные и настольные игры;
- фотозона.
Также в этот день на Михайловской стартует квест «Портал в Житомир»
.