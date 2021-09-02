В Житомире на Михайловской состоится торжественное открытие Пластового года

«Это особое событие, которое ежегодно отмечают пластуны по всей стране. Именно в это воскресенье житомиряне имеют возможность познакомиться ближе с волонтерами и воспитанниками Пластового молодежного центра Житомирского городского совета, их деятельностью, а также активно и весело провести время со своими друзьями и родными...», - рассказывает Ирина Ковальчук, начальник управления по делам семьи семьи, молодежи и спорта городского совета.