Депутати від «Нашого краю» оцінили роботу харчоблоку у Романівській гімназії на Житомирщині

Робоча група Романівської сільради проінспектувала роботу харчоблоку та організацію харчування учнів Романівської гімназії. Участь у перевірці взяли і депутати від «Нашого краю».
На початку нового навчального року романівський селищний голова Володимир Савченко, секретар сільради Юрій Чумаченко та депутати від «Нашого краю» - Василь Флуд, Ірина Серт, за участю директора КУ ЗЗСО «Романівська гімназія» Олександра Войтюка перевірили якість роботи харчоблоку та організацію харчування учнів навчального закладу після ремонту.
Роботи по оновленню матеріально-технічної бази Романівської опорної гімназії ініціювали депутати від «Нашого краю». Зокрема, у їдальні навчального закладу зробили ремонт та замінили обладнання. Основні роботи були орієнтовані на осучаснення електронної мережі та електрозабезпечення.
Вартість проєкту склала понад мільйон гривень. З них - 620 тисяч отримані з бюджету громади.
Пресслужба політичної партії "Наш край"