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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 6 » 12:12:42

Депутати від «Нашого краю» оцінили роботу харчоблоку у Романівській гімназії на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 12:12:42 216 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутати від «Нашого краю» оцінили роботу харчоблоку у Романівській гімназії на Житомирщині

 Робоча група Романівської сільради проінспектувала роботу харчоблоку та організацію харчування учнів Романівської гімназії. Участь у перевірці взяли і депутати від «Нашого краю».

На початку нового навчального року романівський селищний голова Володимир Савченко, секретар сільради Юрій Чумаченко та депутати від «Нашого краю» -  Василь Флуд, Ірина Серт, за участю директора КУ ЗЗСО «Романівська гімназія» Олександра Войтюка перевірили якість роботи харчоблоку та організацію харчування учнів навчального закладу після ремонту. 

Роботи по оновленню матеріально-технічної бази Романівської опорної гімназії ініціювали депутати від «Нашого краю». Зокрема, у їдальні навчального закладу зробили ремонт та замінили обладнання. Основні роботи були орієнтовані на осучаснення електронної мережі та електрозабезпечення. 

Вартість проєкту склала понад мільйон гривень. З них - 620 тисяч отримані з бюджету громади. 

Пресслужба політичної партії "Наш край"
Тэги: Житомирщина
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