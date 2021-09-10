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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 10 » 15:18:58

«Смотрящий», сидя за решеткой, угрожал житомирянину и требовал несуществующий долг

Сегодня, 15:18:58 445 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Смотрящий», сидя за решеткой, угрожал житомирянину и требовал несуществующий долг

 В Житомирской области правоохранители разоблачили 37-летнего осужденного в совершении новых преступлений. Установлено, что мужчина, который сейчас отбывает наказание в одном из пенитенциарных учреждений региона, требовал от житомирянина уплату несуществующего долга.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в полиции Житомирской области.
 

«От житомирянина он требовал уплаты надуманного долга в сумме 20 000 гривен. В случае невыполнения своих условий угрожал потерпевшему задействовать подконтрольных лиц на свободе для причинения «должнику» телесных повреждений и уничтожения его имущества», - говорится в сообщении.


О фигуранте известно, что ранее он неоднократно судим и сейчас отбывает наказание за насильственное преступление.
 

Фото: ГУНП

По информации правоохранителей, к совершению новых уголовных правонарушений удался, ссылаясь на так называемый статус «смотрящего» и на определенный авторитет в «воровских кругах».

Осужденному объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК, то есть в требовании передачи чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, и ч. 1 ст. 255-1 (Установка или распространение преступного воздействия) УК.

По совокупности указанных противоправных деяний фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Тэги: Рэкет, долг, Житомир
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:03:59, Сегодня [Материал]

це дуже важлива новина , хайпова
багато блатних словечок - "спостерігач" "злодій в законі"

як там справа з водоканалом ?
гівно в річку тече?
хто заплатить за зіпсовані фільтри житомирян ? зіпсоване автономне опалення ?
це все покриє знижка за воду в розмігі 1 гривня 37 копійок ?
Лисий з водоканала сидить поруч з смотрящим ?
Сухомлин під слідством ?
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