«Смотрящий», сидя за решеткой, угрожал житомирянину и требовал несуществующий долг

В Житомирской области правоохранители разоблачили 37-летнего осужденного в совершении новых преступлений. Установлено, что мужчина, который сейчас отбывает наказание в одном из пенитенциарных учреждений региона, требовал от житомирянина уплату несуществующего долга.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в полиции Житомирской области.
«От житомирянина он требовал уплаты надуманного долга в сумме 20 000 гривен. В случае невыполнения своих условий угрожал потерпевшему задействовать подконтрольных лиц на свободе для причинения «должнику» телесных повреждений и уничтожения его имущества», - говорится в сообщении.
О фигуранте известно, что ранее он неоднократно судим и сейчас отбывает наказание за насильственное преступление.
Фото: ГУНП
По информации правоохранителей, к совершению новых уголовных правонарушений удался, ссылаясь на так называемый статус «смотрящего» и на определенный авторитет в «воровских кругах».
Осужденному объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК, то есть в требовании передачи чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, и ч. 1 ст. 255-1 (Установка или распространение преступного воздействия) УК.
По совокупности указанных противоправных деяний фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.