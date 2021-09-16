Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16 Сентября 2021    23:44:05
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Сентябрь » 16 » 14:19:43

Житомирская филармония грандиозным концертом открыла новый сезон. ФОТО

Сегодня, 14:19:43 573 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская филармония грандиозным концертом открыла новый сезон. ФОТО

 Житомирская областная филармония им. Святослава Рихтера открыла новый 84-й концертный сезон выступлением Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.

Грандиозный концерт состоялся 14 сентября, сообщает областной совет.









В рамках открытия нового концертного сезона в холле Житомирской областной филармонии также состоялось открытие художественной выставки Валентины Сиденко.

Фото: областной совет

В новом 84-м сезоне всех ценителей классической музыки ждет много интересных концертов от ведущих солистов и коллективов Житомирщины, Украины и мира.

В частности, в сентябре состоится:
 
  • Королевский перформанс украинского пианиста еврейского происхождения Майка Кауфмана-Портникова «Від Баха до Гершвіна».
  • Юбилейный концерт по случаю 35-летия академической хоровой капеллы «Орея», которая является одной из лучших хоровых капелл Европы.
  • Концерт коллективов и солистов Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера «Тіні музичних епох».

Тэги: филармония, концертный сезон
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus