Житомирская филармония грандиозным концертом открыла новый сезон. ФОТО

Житомирская областная филармония им. Святослава Рихтера открыла новый 84-й концертный сезон выступлением Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.
Грандиозный концерт состоялся 14 сентября, сообщает областной совет.
В рамках открытия нового концертного сезона в холле Житомирской областной филармонии также состоялось открытие художественной выставки Валентины Сиденко.
Фото: областной совет
В новом 84-м сезоне всех ценителей классической музыки ждет много интересных концертов от ведущих солистов и коллективов Житомирщины, Украины и мира.
В частности, в сентябре состоится:
- Королевский перформанс украинского пианиста еврейского происхождения Майка Кауфмана-Портникова «Від Баха до Гершвіна».
- Юбилейный концерт по случаю 35-летия академической хоровой капеллы «Орея», которая является одной из лучших хоровых капелл Европы.
- Концерт коллективов и солистов Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера «Тіні музичних епох».