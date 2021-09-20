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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 20 » 10:43:51

Под Житомиром 15-летний парень за рулем авто совершил ДТП: он и еще трое человек в больнице

Вчера, 10:43:51 1111 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром 15-летний парень за рулем авто совершил ДТП: он и еще трое человек в больнице

 В Житомирской области 15-летний подросток за рулем автомобиля совершил ДТП, в результате которого он и трое человек получили травмы. Инцидент произошел вчера, 19 сентября, на 152 км автодороги Киев-Чоп.

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, 15-летний житель Киевщины, двигаясь в с. Каменка по автодороге в направлении г. Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 73- летнего жителя г. Житомира", - сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирщины.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также 64-летняя пассажирка ВАЗа и 15-летняя пассажирка Volkswagen.

Фото: полиция

Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения. По имеющейся информации, водитель ВАЗа сейчас находится в реанимационном отделении, его пассажирка - в травматологическом, 15-летняя девушка - в детской больнице.

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.
Тэги: дтп, Житомирщина
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 11:19:36, Вчера [Материал]

свозил называется свою малышку на макдрайв...
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