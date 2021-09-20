Под Житомиром 15-летний парень за рулем авто совершил ДТП: он и еще трое человек в больнице

В Житомирской области 15-летний подросток за рулем автомобиля совершил ДТП, в результате которого он и трое человек получили травмы. Инцидент произошел вчера, 19 сентября, на 152 км автодороги Киев-Чоп.
"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, 15-летний житель Киевщины, двигаясь в с. Каменка по автодороге в направлении г. Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 73- летнего жителя г. Житомира"
, - сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирщины.
В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также 64-летняя пассажирка ВАЗа и 15-летняя пассажирка Volkswagen.
Фото: полиция
Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения. По имеющейся информации, водитель ВАЗа сейчас находится в реанимационном отделении, его пассажирка - в травматологическом, 15-летняя девушка - в детской больнице.
Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.