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Пустырь на углу Киевской и Театральной: мэрия разрешила владельцу участка изготовить техническую документацию

Сегодня, 17:44:04 301 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пустырь на углу Киевской и Театральной: мэрия разрешила владельцу участка изготовить техническую документацию

 Частное предприятие «Творчо-виробничий центр «Олеся» выиграло суд за скандальный земельный участок на углу улиц Киевская-Театральная и обратилось в городской совет, чтобы получить согласие на изготовление технической документации по установлению границ земельного участка площадью 0,4 га.

23 сентября депутаты горсовета рассматривали данный вопрос, однако на сессию пришли возмущенные житомиряне. Как сообщает издание Житомир инфо, жители ул. Театральной требовали снять вопрос с повестки дня.
 

«Сегодня на сессии городского совета стоит вопрос о выделении земельного участка площадью 40 соток, находящегося по адресу улица Театральная 5а и 5б. Выделение земельного участка планируется так называемому ООО «ТВЦ Олеся». Напомню, что на данном участке находятся наши дома, в которых проживает более 20 человек. На сегодняшний день никаких контактов с застройщиком, какие планы у них по отношению к нам, список пуст, договоренностей никаких нет и у нас нет четкого понимания дальнейшей судьбы и пути решения данной проблемы. Исходя из этих фактов, община домов требует снять с повестки дня рассмотрение данного вопроса до выяснения всех обстоятельств», - рассказывает местный житель Андрей.




Фото: Житомир инфо


После выступления мэр Сергей Сухомлин предложил заслушать информацию от департамента градостроительства и земельных отношений относительно участка на углу улиц Киевская-Театральная. Однако при рассмотрении данного вопроса в сессионном зале жителей, выступающих против, уже не было.
 

«По адресу Киевская, 6 субъект хозяйствования «Олеся» на сегодняшний день имеет акт постоянного пользования, полученный по решению сессии городского совета в 1993 году. Целевым назначением было строительство культурно-административного центра. В 2008 году были внесены изменения в части целевого назначения - земельный участок предоставлен для культурно-административного центра с пристроенным многоэтажным жилым домом. После этого в 2012 году они получили градостроительные условия и ограничения - строительство здания магазина с помещениями общественного назначения на земельном участке, который предоставлен в пользование, Киевская, 6. Насколько мне известно, там были судебные процессы, которые закончились в пользу «Олеся». Больше никаких обращений от них не поступало. Проектное решение, объемно-планировочное решение не подавались на рассмотрение в департамент, поэтому единственное обращение, поступившее, сейчас рассматривается в проекте решения. Они написали заявление об установлении восстановления границ путем разработки технической документации землеустройства. То есть они сейчас законные пользователи земельного участка и хотят присвоить кадастровый номер. Это абсолютно технический вопрос», - объясняет директор департамента градостроительства и земельных отношений Игорь Блажиевский.


Земельный участок / Фото Житомир инфо


После разъяснений от директора департамента и обсуждений между депутатами, данный вопрос решили не снимать с повестки дня.

Мэр Сергей Сухомлин отметил, что частные дома, жители которых несколько лет назад судились с застройщиком, уже выкуплены, эти люди с протестами в городской совет уже не приходят. Депутаты высказали предположение, что сейчас возмущаются застройкой жители соседних многоэтажек.

За то, чтобы дать согласие на изготовление технической документации, проголосовали 27 депутатов.
 

Предыстория


На участке по улице Киевская, 6 начали строить продуктовый маркет АТБ, но общественность выступила против и впоследствии металлическую конструкцию демонтировали.

Позже на пустыре планировали создать сквер Героев Украины.

В октябре 2017 года опубликовали проект торгово-офисного центра на пересечении Киевской и Театральной.

В марте 2021 года городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что на скандальном участке планируют построить многоэтажный торгово-офисный центр. В сентябре там начала работать строительная техника.
Тэги: горсовет, Житомир, земельный участок
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