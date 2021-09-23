Пустырь на углу Киевской и Театральной: мэрия разрешила владельцу участка изготовить техническую документацию

«Сегодня на сессии городского совета стоит вопрос о выделении земельного участка площадью 40 соток, находящегося по адресу улица Театральная 5а и 5б. Выделение земельного участка планируется так называемому ООО «ТВЦ Олеся». Напомню, что на данном участке находятся наши дома, в которых проживает более 20 человек. На сегодняшний день никаких контактов с застройщиком, какие планы у них по отношению к нам, список пуст, договоренностей никаких нет и у нас нет четкого понимания дальнейшей судьбы и пути решения данной проблемы. Исходя из этих фактов, община домов требует снять с повестки дня рассмотрение данного вопроса до выяснения всех обстоятельств», - рассказывает местный житель Андрей.

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«По адресу Киевская, 6 субъект хозяйствования «Олеся» на сегодняшний день имеет акт постоянного пользования, полученный по решению сессии городского совета в 1993 году. Целевым назначением было строительство культурно-административного центра. В 2008 году были внесены изменения в части целевого назначения - земельный участок предоставлен для культурно-административного центра с пристроенным многоэтажным жилым домом. После этого в 2012 году они получили градостроительные условия и ограничения - строительство здания магазина с помещениями общественного назначения на земельном участке, который предоставлен в пользование, Киевская, 6. Насколько мне известно, там были судебные процессы, которые закончились в пользу «Олеся». Больше никаких обращений от них не поступало. Проектное решение, объемно-планировочное решение не подавались на рассмотрение в департамент, поэтому единственное обращение, поступившее, сейчас рассматривается в проекте решения. Они написали заявление об установлении восстановления границ путем разработки технической документации землеустройства. То есть они сейчас законные пользователи земельного участка и хотят присвоить кадастровый номер. Это абсолютно технический вопрос», - объясняет директор департамента градостроительства и земельных отношений Игорь Блажиевский.