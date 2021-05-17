Жилье для педагогов и медиков Житомира: депутаты передали земельный участок под застройку

Житомирский городской совет передал земельный участок в переулке Красном, 41-а компании ДП «Фаворит ОПТ». Соответствующее решение депутаты приняли 17 мая во время внеочередной сессии
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В мэрии отмечают, что компания-застройщик в течение трех лет должна построить социальное жилье для медиков и педагогов житомирской громады.
«По льготной цене в 5800 грн за квадратный метр смогут приобрести квартиры житомирские медики и педагоги. Списки и очередь формировали профсоюзы, медицинские и образовательные кооперативы. Дом будут строить по адресу переулок Красный, 41. В прошлом году этот участок выставляли на аукцион. Желающих не было. Сейчас же проведен тендер», - сказал городской голова Сергей Сухомлин.
По условиям тендера застройщик должен передать образовательным и медицинским кооперативам площадь помещений в 3,5 тысячи квадратных метров. Это около 70-ти квартир по льготной цене в 5800 грн за квадратный метр.
Напомним, конкурс по определению застройщика для строительства в переулке Красном, 41-а состоялся 31 марта. Заявка на участие в конкурсе поступила только от ДП «Фаворит ОПТ». Напомним, владельцами компании
являются депутат Житомирского городского совета Елена Розенблат и жена ее брата, экс-нардепа Борислава Розенблата - Жанна Розенблат.