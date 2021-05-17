Жилье для педагогов и медиков Житомира: депутаты передали земельный участок под застройку

«По льготной цене в 5800 грн за квадратный метр смогут приобрести квартиры житомирские медики и педагоги. Списки и очередь формировали профсоюзы, медицинские и образовательные кооперативы. Дом будут строить по адресу переулок Красный, 41. В прошлом году этот участок выставляли на аукцион. Желающих не было. Сейчас же проведен тендер», - сказал городской голова Сергей Сухомлин.