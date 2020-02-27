Прокуратура доказала в суде, что Житомирский городской совет незаконно передал благотворительному фонду гектар земли. Соответствующее решение депутаты горсовета приняли в марте 2016 года, стоимость участка оценивается в 12 млн грн.
"Житомирским городским советом принято решение о предоставлении в пользование Международному благотворительному фонду земельного участка площадью 1 га на условиях договора суперфиция, с целью строительства реабилитационного центра. Во исполнение решения 30.09.2016 Житомирским городским советом заключен с Международным благотворительным фондом договор суперфиция"
, - информирует прокуратура.
Житомирской местной прокуратурой установлено, что решение городского совета не соответствует требованиям действующего законодательства, поскольку земельный участок в пользование предоставлен без проведения земельных торгов, и при отсутствии оснований для их проведения. Таким образом, нарушены требования Земельного кодекса Украины.
Кроме этого, вышеуказанные решения и договор не соответствуют требованиям градостроительного законодательства, в частности Генеральному плану и плана зонирования г. Житомир.
Для защиты интересов государства, местной прокуратурой заявлен иск, который удовлетворен в полном объеме.
Власти Житомира незаконно отдали благотворителям участок земли стоимостью 12 млн грн