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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 27 » 08:27:43

Власти Житомира незаконно отдали благотворителям участок земли стоимостью 12 млн грн

Сегодня, 08:41:43 150 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти Житомира незаконно отдали благотворителям участок земли стоимостью 12 млн грн

 Прокуратура доказала в суде, что Житомирский городской совет незаконно передал благотворительному фонду гектар земли. Соответствующее решение депутаты горсовета приняли в марте 2016 года, стоимость участка оценивается в 12 млн грн.

"Житомирским городским советом принято решение о предоставлении в пользование Международному благотворительному фонду земельного участка площадью 1 га на условиях договора суперфиция, с целью строительства реабилитационного центра. Во исполнение решения 30.09.2016 Житомирским городским советом заключен с Международным благотворительным фондом договор суперфиция", - информирует прокуратура.

Житомирской местной прокуратурой установлено, что решение городского совета не соответствует требованиям действующего законодательства, поскольку земельный участок в пользование предоставлен без проведения земельных торгов, и при отсутствии оснований для их проведения. Таким образом, нарушены требования Земельного кодекса Украины.

Кроме этого, вышеуказанные решения и договор не соответствуют требованиям градостроительного законодательства, в частности Генеральному плану и плана зонирования г. Житомир.

Для защиты интересов государства, местной прокуратурой заявлен иск, который удовлетворен в полном объеме.
Тэги: земельный участок, горсовет, Житомир, прокуратура
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