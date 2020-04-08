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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 8 » 10:25:35

В Житомире строительная компания захватила земельный участок стоимостью 36 млн грн - прокуратура

Сегодня, 10:57:44 2236 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире строительная компания захватила земельный участок стоимостью 36 млн грн - прокуратура

 В Житомире представители частной компании самовольно заняли земельный участок коммунальной собственности площадью один гектар. Прокуратура подала в суд иск с требованием освободить участок.
 

"Установлено, что общество (зарегистрировано в Броварах) без каких-либо решений и разрешений органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче в собственность или предоставление в пользование (аренду) самовольно заняло земельный участок коммунальной собственности", - информирует прокуратура.


Сообщается, что на самовольно занятой земли в промышленной зоне Житомира компания, которая занимается строительством, расположила железобетонные конструкции, строительные материалы, жилые вагончики.

Стоимость земельного участка оценивается в более чем 36 миллионов гривен.

"Согласно проведенным расчетам, такими действиями общество нанесло владельцу земель, Житомирской городской объединенной территориальной громаде, ущерб на сумму более 42 тыс. грн. Сейчас Хозяйственным судом Житомирской области по делу открыто производство", - добавляют в прокуратуре Житомирской области.
Тэги: земельный участок, Житомир, прокуратура
Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 11:10:35, Сегодня [Материал]
-2

Сухому не откатили?
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:16:54, Сегодня [Материал]
-2

Ну і де захисники «найкращого мера Житомира»?
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:32:55, Сегодня [Материал]
-2

Ходят по Михайловской в радиусе 50 метров от недомэрии и восхищаются.
Ну и минусуют конечно же :)
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