В Житомире представители частной компании самовольно заняли земельный участок коммунальной собственности площадью один гектар. Прокуратура подала в суд иск с требованием освободить участок.
"Установлено, что общество (зарегистрировано в Броварах) без каких-либо решений и разрешений органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче в собственность или предоставление в пользование (аренду) самовольно заняло земельный участок коммунальной собственности", - информирует прокуратура.
Сообщается, что на самовольно занятой земли в промышленной зоне Житомира компания, которая занимается строительством, расположила железобетонные конструкции, строительные материалы, жилые вагончики.
Стоимость земельного участка оценивается в более чем 36 миллионов гривен.
"Согласно проведенным расчетам, такими действиями общество нанесло владельцу земель, Житомирской городской объединенной территориальной громаде, ущерб на сумму более 42 тыс. грн. Сейчас Хозяйственным судом Житомирской области по делу открыто производство"
, - добавляют в прокуратуре Житомирской области.
В Житомире строительная компания захватила земельный участок стоимостью 36 млн грн - прокуратура
Ну и минусуют конечно же :)